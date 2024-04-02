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Эти необычные домашние животные живут в домах российских актёров

Самые необычные питомцы российских актёров

1:22
Кино

Pravda.Ru сделала подборку необычных домашних животных популярных актёров.

Самые необычные питомцы российских актёров
Фото: flickr.com by Kevin Barret is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Екатерина Климова

Екатерина Климова известна по проектам "Бедная Настя", "Матч" и "Мы из будущего".

В 2014 году у актрисы в доме появилась не собака или кошка, а самый настоящий лемур! Но только карликовый.

Обычно он проводил своё время в специальном вольере, однако иногда выходил и на прогулку по квартире. А когда в доме устанавливали праздничную ёлку, зверёк любил находиться на ней.

Анастасия Мельникова

В 2014 году звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" приобрела себе мини-пига, которого назвала Вильгельмом. Она частенько сравнивала заботу о новом друге с воспитанием детей.

К сожалению, вскоре он начал весить под 50 килограммов, поэтому актрисе пришлось отвезти своего питомца в конюшню. Она часто приезжала его навещать и заботилась о Вильгельме как могла.

Василий Уткин

Василий Уткин больше известен как журналист. Однако он также является и актёром. Например, Василий Уткин снимался в картинах "День выборов" и "О чём говорят мужчины".

В 2013 году в его доме появился самый настоящий енот. Актёр признавался, что день, когда он завёл питомца, был одним из наиболее радостных в его жизни. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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