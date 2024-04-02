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Артем Ткаченко из "Вампиров средней полосы" разочаровал поклонников сериала

Артем Ткаченко сообщил, что съемки продолжения "Вампиров средней полосы" начнутся в июле 2024 года

Кино

Актер Артем Ткаченко, исполнивший одну из главных ролей в сериале "Вампиры средней полосы", рассказал, что съемки продолжения перенесены с апреля на июль 2024 года.

Артем Ткаченко сообщил, что съемки продолжения "Вампиров средней полосы" начнутся в июле 2024 года
Фото: File:Desmo-Flug-02.tif by Uwe Schmidt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Артист сообщил, что вся команда шоу готова приступить к работе. Он, к примеру, уже отчитал сценарии к трем сериям. Артем не уточнил по какой причине отложена дата начала съемок. Ткаченко подчеркнул, что все артисты, работающие в сериале, полюбили своих персонажей и стали почти настоящей семьей. В реальной жизни все называют Юрия Стоянова "дедушкой".

Ранее актер рассказывал, не привлекают ли такие мистические роли необъяснимые неприятности в его жизнь. Артем допустил, что временами карма его настигает за грубость, но за роли — никогда.

"Хотелось бы, чтобы в следующем сезоне Жан Иванович еще больше раскрылся как герой, чтобы были препятствия, которые ему пришлось преодолевать, решения, которые пришлось принимать", — в заключение поделился артист.

Вампиры средней полосы (сериал, 1 сезон) — Трейлер
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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