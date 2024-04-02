Артем Ткаченко из "Вампиров средней полосы" разочаровал поклонников сериала

Артем Ткаченко сообщил, что съемки продолжения "Вампиров средней полосы" начнутся в июле 2024 года

Актер Артем Ткаченко, исполнивший одну из главных ролей в сериале "Вампиры средней полосы", рассказал, что съемки продолжения перенесены с апреля на июль 2024 года.

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Артист сообщил, что вся команда шоу готова приступить к работе. Он, к примеру, уже отчитал сценарии к трем сериям. Артем не уточнил по какой причине отложена дата начала съемок. Ткаченко подчеркнул, что все артисты, работающие в сериале, полюбили своих персонажей и стали почти настоящей семьей. В реальной жизни все называют Юрия Стоянова "дедушкой".

Ранее актер рассказывал, не привлекают ли такие мистические роли необъяснимые неприятности в его жизнь. Артем допустил, что временами карма его настигает за грубость, но за роли — никогда.

"Хотелось бы, чтобы в следующем сезоне Жан Иванович еще больше раскрылся как герой, чтобы были препятствия, которые ему пришлось преодолевать, решения, которые пришлось принимать", — в заключение поделился артист.