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Ошибка в советской мультипликационной версии "Винни-Пуха", которая стала "фишкой"

Как на самом деле появилась знаменитая походка советского Винни-Пуха

1:06
Кино

Советский мультфильм о приключениях медвежонка Винни-Пуха и его друзей состоит из 3-х серий: "Винни-Пух" (1969 год), "Винни-Пух идёт в гости" (1971 год) и "Винни-Пух и день забот" (1972 год).

Как на самом деле появилась знаменитая походка советского Винни-Пуха
Фото: flickr.com by Simon Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

При просмотре картин нельзя не заметить довольно странную походку главного героя. 

Оказывается, аниматоры при создании мультфильма допустили досадную ошибку: они перепутали фазы движения рук и ног. Именно по этой причине Винни-Пух стал ходить неуклюже. 

"Не медведь, а какая-то картофелина", — делился сценарист Борис Заходер.

Конечно, команда заметила ошибку и хотела исправить. Однако режиссёру Фёдору Хитруку она понравилась. Поэтому решили оставить всё без изменений. 

Впоследствии Вольфганг Райтерман, режиссёр зарубежного "Винни-Пуха", признавался, что ему советская версия нравится даже больше собственной.

"Ни слова не понимаю по-русски, но ваш мультфильм мне понравился больше, чем собственный", — говорил он.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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