Ошибка в советской мультипликационной версии "Винни-Пуха", которая стала "фишкой"

Советский мультфильм о приключениях медвежонка Винни-Пуха и его друзей состоит из 3-х серий: "Винни-Пух" (1969 год), "Винни-Пух идёт в гости" (1971 год) и "Винни-Пух и день забот" (1972 год).
При просмотре картин нельзя не заметить довольно странную походку главного героя.
Оказывается, аниматоры при создании мультфильма допустили досадную ошибку: они перепутали фазы движения рук и ног. Именно по этой причине Винни-Пух стал ходить неуклюже.
"Не медведь, а какая-то картофелина", — делился сценарист Борис Заходер.
Конечно, команда заметила ошибку и хотела исправить. Однако режиссёру Фёдору Хитруку она понравилась. Поэтому решили оставить всё без изменений.
Впоследствии Вольфганг Райтерман, режиссёр зарубежного "Винни-Пуха", признавался, что ему советская версия нравится даже больше собственной.
"Ни слова не понимаю по-русски, но ваш мультфильм мне понравился больше, чем собственный", — говорил он.
Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.