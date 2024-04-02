Ошибка в советской мультипликационной версии "Винни-Пуха", которая стала "фишкой"

Как на самом деле появилась знаменитая походка советского Винни-Пуха

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Советский мультфильм о приключениях медвежонка Винни-Пуха и его друзей состоит из 3-х серий: "Винни-Пух" (1969 год), "Винни-Пух идёт в гости" (1971 год) и "Винни-Пух и день забот" (1972 год).

Фото: flickr.com by Simon Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

При просмотре картин нельзя не заметить довольно странную походку главного героя.

Оказывается, аниматоры при создании мультфильма допустили досадную ошибку: они перепутали фазы движения рук и ног. Именно по этой причине Винни-Пух стал ходить неуклюже.

"Не медведь, а какая-то картофелина", — делился сценарист Борис Заходер.

Конечно, команда заметила ошибку и хотела исправить. Однако режиссёру Фёдору Хитруку она понравилась. Поэтому решили оставить всё без изменений.

Впоследствии Вольфганг Райтерман, режиссёр зарубежного "Винни-Пуха", признавался, что ему советская версия нравится даже больше собственной.