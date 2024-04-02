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"Ходят слухи, что со мной, в отличие от папы, легко и просто": Илья Учитель рассказал, чем его режиссёрский метод разнится с методом отца

Чем отличаются режиссёрские методы Алексея Учителя и Ильи Учителя

1:12
Кино

Илья Учитель прославился как режиссёр после выхода своего фильма "Летучий корабль", а между тем в детстве и даже юности он не собирался связывать карьеру с миром кино. Режиссёр поделился с журналом Hello! подробностями своего творческого пути.

Чем отличаются режиссёрские методы Алексея Учителя и Ильи Учителя
Фото: commons.wikimedia.org by Fletcher6 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Судьба Ильи решилась сама собой. Помимо воли он был близок к киномиру и участвовал в жизни, которую вёл его отец Алексей Учитель. Сначала сын был рабочим, потом помощником костюмеров. Приехав в Ялту на каникулы, он побывал на местной киностудии, понаблюдал за съёмками фильмов и начал испытывать желание и самому взять в руки камеру.

Теперь, уже будучи режиссёром, Илья Учитель может рассуждать о том, в чём его творческий метод отличается от метода отца.

"У нас с папой похожий вайб на съёмках, а вот методика управления разная. Ходят слухи, что, в отличие от папы, со мной легко и просто. Но я становлюсь старше, и когда что-то идёт не так, тоже начинаю ворчать и бурчать, но никогда не перехожу на ор, все вопросы пытаюсь решить конструктивно. У папы так же — без тирании, но это правда, расслабляться он никому не даёт", — рассказал Илья Учитель.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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