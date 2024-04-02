"Ходят слухи, что со мной, в отличие от папы, легко и просто": Илья Учитель рассказал, чем его режиссёрский метод разнится с методом отца

Илья Учитель прославился как режиссёр после выхода своего фильма "Летучий корабль", а между тем в детстве и даже юности он не собирался связывать карьеру с миром кино. Режиссёр поделился с журналом Hello! подробностями своего творческого пути.
Судьба Ильи решилась сама собой. Помимо воли он был близок к киномиру и участвовал в жизни, которую вёл его отец Алексей Учитель. Сначала сын был рабочим, потом помощником костюмеров. Приехав в Ялту на каникулы, он побывал на местной киностудии, понаблюдал за съёмками фильмов и начал испытывать желание и самому взять в руки камеру.
Теперь, уже будучи режиссёром, Илья Учитель может рассуждать о том, в чём его творческий метод отличается от метода отца.
"У нас с папой похожий вайб на съёмках, а вот методика управления разная. Ходят слухи, что, в отличие от папы, со мной легко и просто. Но я становлюсь старше, и когда что-то идёт не так, тоже начинаю ворчать и бурчать, но никогда не перехожу на ор, все вопросы пытаюсь решить конструктивно. У папы так же — без тирании, но это правда, расслабляться он никому не даёт", — рассказал Илья Учитель.
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