"Ходят слухи, что со мной, в отличие от папы, легко и просто": Илья Учитель рассказал, чем его режиссёрский метод разнится с методом отца

Чем отличаются режиссёрские методы Алексея Учителя и Ильи Учителя

1:12 Your browser does not support the audio element. Кино

Илья Учитель прославился как режиссёр после выхода своего фильма "Летучий корабль", а между тем в детстве и даже юности он не собирался связывать карьеру с миром кино. Режиссёр поделился с журналом Hello! подробностями своего творческого пути.

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Судьба Ильи решилась сама собой. Помимо воли он был близок к киномиру и участвовал в жизни, которую вёл его отец Алексей Учитель. Сначала сын был рабочим, потом помощником костюмеров. Приехав в Ялту на каникулы, он побывал на местной киностудии, понаблюдал за съёмками фильмов и начал испытывать желание и самому взять в руки камеру.

Теперь, уже будучи режиссёром, Илья Учитель может рассуждать о том, в чём его творческий метод отличается от метода отца.