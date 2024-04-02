Поклонники осыпали комплиментами представшую в новом образе Екатерину Варнаву и сравнили её с Софи Лорен

Екатерина Варнава в новом образе стала неожиданно похожа на Софи Лорен

0:53 Your browser does not support the audio element. Кино

Екатерину Варнаву иногда критикуют за её внешность, особенно это касается чрезмерной худобы актрисы, однако на этот раз, представ в новом образе, она получила массу комплиментов.

Фото: https://vk.com/sophia_loren_forever by Sophia Loren | Софи Лорен is licensed under public domain

Актриса снялась в синем платье, дополнив образ массивными золотыми серьгами. Волосы она уложила в локоны, нарисовала стрелки на глазах, а на губы нанесла персиковую помаду.

Поклонники назвали Варнаву идеальной и сравнили с Софи Лорен. Российская актриса в самом деле в этом образе стала удивительно похожа на легендарную итальянскую актрису.

Варнава никогда не расстраивается из-за критики. Она рассказывала, что проводила эксперименты со своей внешностью, накачивала губы, потом сдувала их, выщипывала брови, потом снова их отращивала. Теперь Екатерина остановилась в своих манипуляциях и приняла себя такой, какая она есть.