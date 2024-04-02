Режиссёр Бабанова нашла ранее неизвестный факт о Смоктуновском, когда изучала его архивы

Неизвестный факт из биографии Смоктуновского

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Анна Бабанова готовится поставить спектакль об актёре Иннокентии Смоктуновском "Быть Смоктуновским". Для этого она стала изучать подробности жизни актёра в ранее закрытых архивах и обнаружила удививший её факт.

Фото: https://vk.com/innokentysmoktunovsky by ИННОКЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ СМОКТУНОВСКИЙ в vk.com is licensed under public domain

"Есть запись в его анкете, которая меня удивила. Иннокентий Михайлович расписался в том, что состоял на службе МВД СССР", — рассказала Бабанова в беседе с kp.ru.

Она добавила, что Смоктуновский поставил подпись под словами о том, что он обязуется хранить в строжайшем секрете и не разглашать все известные ему обстоятельства.

Также режиссёр считает, что Смоктуновский пытался создать себе другую биографию. На эту мысль Бабанову навело то, что, приехав на работу в Норильск, он написал в анкете, что не менял фамилию и не был в плену, между тем как в действительности всё было наоборот. При рождении будущий актёр был Смоктуновичем.