Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 3. Вторник
Как правильно складывать вещи в чемодан
Алла Пугачёва и Максим Галкин*: жизнь на вилле в Израиле и брошенный замок в деревне Грязь
Президент РФ Владимир Путин предложил улучшить условия льготной ипотеки для работников ОПК
"Мосэнергосбыт" предупреждает о мошенничествах с заменой счетчиков
В Башкирии заметили медведя, который вышел из спячки раньше времени
Постная шаурма: когда хочется вкусного, а мясо — под запретом
Tesla Cybertruck это отличный аэродинамичный электрический пикапов
FP: отсутствие "обратной связи" в мозге приводит к неспособности воображать
Режиссёр Бабанова нашла ранее неизвестный факт о Смоктуновском, когда изучала его архивы

Неизвестный факт из биографии Смоктуновского

0:58
Кино

Режиссёр Анна Бабанова готовится поставить спектакль об актёре Иннокентии Смоктуновском "Быть Смоктуновским". Для этого она стала изучать подробности жизни актёра в ранее закрытых архивах и обнаружила удививший её факт.

Неизвестный факт из биографии Смоктуновского
Фото: https://vk.com/innokentysmoktunovsky by ИННОКЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ СМОКТУНОВСКИЙ в vk.com is licensed under public domain

"Есть запись в его анкете, которая меня удивила. Иннокентий Михайлович расписался в том, что состоял на службе МВД СССР", — рассказала Бабанова в беседе с kp.ru.

Она добавила, что Смоктуновский поставил подпись под словами о том, что он обязуется хранить в строжайшем секрете и не разглашать все известные ему обстоятельства.

Также режиссёр считает, что Смоктуновский пытался создать себе другую биографию. На эту мысль Бабанову навело то, что, приехав на работу в Норильск, он написал в анкете, что не менял фамилию и не был в плену, между тем как в действительности всё было наоборот. При рождении будущий актёр был Смоктуновичем.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний

Стало известно, чем полезны ежедневные приседания.

Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Анастасия Волочкова раскрыла свой секрет похудения
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова Народному артисту Михаилу Ульянову установили памятник Анжела Якубовская Цари невысоко ценили оперу "Жизнь за царя" Сергей Лебедев
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
7 упражнений для плоского живота, для выполнения которых вам понадобится только стена
Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому
Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому
Последние материалы
"Мосэнергосбыт" предупреждает о мошенничествах с заменой счетчиков
В Башкирии заметили медведя, который вышел из спячки раньше времени
Постная шаурма: когда хочется вкусного, а мясо — под запретом
Tesla Cybertruck это отличный аэродинамичный электрический пикапов
FP: отсутствие "обратной связи" в мозге приводит к неспособности воображать
PsyMed: алкоголь делает мозг невосприимчивым к некоторым видам терапии
Медикфорум: бобовые и миндаль отлично подавляют аппетит
СберСтрахование жизни и фонд борьбы с инсультом ОРБИ провели урок здоровья для школьников
Идеальный макияж: как правильно наносить помаду на сухие губы?
МОК: российских и белорусских спортсменов обеспечат жильём на Олимпийских играх-2024
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников