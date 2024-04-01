Компания "Наше кино" выложила трейлер комедии "Ждун в кино" о герое популярных мемов

Компания "Наше кино" на официальном YouTube-канале опубликовала трейлер предстоящей семейной комедии Дмитрия Суворова "Ждун в кино".
Картина должна выйти на экраны 1 января 2025 года.
Главные роли в ней исполнят Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров и Никита Тарасов, а детские — Андрей Андреев и Маргарита Силаева.
По сюжету фильма, космический корабль инопланетянина терпит крушение на Земле. Семья Семёновых решает помочь пришельцу. Вместе им предстоит починить летательный аппарат для возвращения Ждуна на родную планету и не дать аферисту-бизнесмену заполучить технологии главного героя.
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