Виктор Добронравов откровенно рассказал о блате при поступлении и конкуренции с родным братом

Виктор Добронравов заявил, что гордится быть сыном своего отца

Братья Добронравовы продолжают семейную династию, став актерами, как и их отец Федор. Виктор Добронравов, имея большой театральный опыт, появился на экране гораздо позже, чем брат — в сериале "Не родись красивой".

Фото: Кадр из фильма "Онегин", kino-teatr.ru by Кэтлин

Братья не конкурируют друг с другом и никогда не были соперниками. Иван, хоть и младше Виктора на 7 лет, но сниматься в кино начал раньше. В его ранней фильмографии роль в картине Андрея Звягинцева "Возвращение", а также сериал "Кадетство".

"Дело в том, что мы сами по себе отдельные личности. И если вспомнить, то Ваня первый из нас прозвучал как артист, когда снялся у Звягинцева. Ни "Ликвидации", ни "Не родись красивой" тогда еще не было. Мы всегда играли в разных театрах и проектах. Но мы друг друга очень любим. Горжусь, что я сын своего отца", — рассказал старший из братьев в шоу «Кстати».

Виктор доказал, что умеет играть разноплановых персонажей. Мастерство актера привело его к главной роли в новом проекте по классическому роману Пушкина "Онегин". Интересно, что когда-то артист уже играл этого персонажа — 10 лет назад в Театре имени Вахтангова. Но по словам Добронравова, исполнение роли на сцене и в кино — это не одно и то же. В экранном герое больше чуткости.

41-летний актер поделился, что в свое время поступил на платное отделение безо всякого блата, а на бюджет его перевели за хорошую учебу. Виктор не обращает внимание на злопыхателей, утверждающих обратное, и жалеет людей, которые погрязли в негативе настолько, что уже и не замечают этого.