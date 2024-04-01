Роман уже дома не лечении: родные Мадянова рассказали, что актёр успешно борется с онкологией и готовится к новым ролям

Родные Романа Мадянова рассказали, что актёр готовится к новым ролям, несмотря на онкологию

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

61-летний Роман Мадянов, который проходит противоопухолевый курс терапии, чтобы избежать развития онкологии, на днях попал в больницу с сильной слабостью. Поклонники всерьёз испугались за актёра, но его родные заверили, что с ним всё в порядке.

Фото: https://vk.com/madyanov_roman by Роман Мадянов в vk.com is licensed under public domain

Мадянов провёл в больнице всего один день, после чего врачи отпустили его домой, что говорит о том, что состояние его здоровья не настолько критическое. Заболевание не стало для актёра помехой в творческой жизни, он продолжает играть в кино и театре.

"Мы не любим об этом распространяться, но сейчас Роман уже дома на лечении, чувствует себя нормально. Болезнь не мешает ему вести профессиональную деятельность, играть в спектаклях и сниматься в кино. Скоро новые роли в фильмах будут", — рассказала жена Мадянова в беседе с mk.ru.

17 апреля в Современном театре антрепризы пройдёт спектакль "Любимая женщина Дон Жуана", в котором примет участие Роман Мадянов.