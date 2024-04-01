Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гоген Солнцев мог потерять жену и ребенка во время домашних родов в ванне
Поздняков осудил МОК за отсутствие реакции на слова мэра Парижа
Reuters: Перед нападением на "Крокус Сити Холл" Иран предупредил Россию о риске теракта
Филипп Киркоров сообщил о возвращении Валерия Леонтьева на сцену после отпуска
Как экономить деньги?
В Минсельхозе РФ проверяют, хватает ли людям максимальной суммы сельской ипотеки
Ягодичная амнезия - мышцы "забыли", как правильно функционировать
Экс-подполковник США заявил, что поддержка США дает отсрочку поражению ВСУ
Зависимость России от экспорта снизилась до 23,3 процента и вышла на уровень 1990-х годов
Роман уже дома не лечении: родные Мадянова рассказали, что актёр успешно борется с онкологией и готовится к новым ролям

Родные Романа Мадянова рассказали, что актёр готовится к новым ролям, несмотря на онкологию

1:00
Кино

61-летний Роман Мадянов, который проходит противоопухолевый курс терапии, чтобы избежать развития онкологии, на днях попал в больницу с сильной слабостью. Поклонники всерьёз испугались за актёра, но его родные заверили, что с ним всё в порядке.

Родные Романа Мадянова рассказали, что актёр готовится к новым ролям, несмотря на онкологию
Фото: https://vk.com/madyanov_roman by Роман Мадянов в vk.com is licensed under public domain

Мадянов провёл в больнице всего один день, после чего врачи отпустили его домой, что говорит о том, что состояние его здоровья не настолько критическое. Заболевание не стало для актёра помехой в творческой жизни, он продолжает играть в кино и театре.

"Мы не любим об этом распространяться, но сейчас Роман уже дома на лечении, чувствует себя нормально. Болезнь не мешает ему вести профессиональную деятельность, играть в спектаклях и сниматься в кино. Скоро новые роли в фильмах будут", — рассказала жена Мадянова в беседе с mk.ru.

17 апреля в Современном театре антрепризы пройдёт спектакль "Любимая женщина Дон Жуана", в котором примет участие Роман Мадянов.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
До Часова Яра осталось около полкилометра, уничтожен очередной танк Abrams Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Вот что нужно посадить под виноградом: решите проблему нехватки места на участке
Последние материалы
Экс-подполковник США заявил, что поддержка США дает отсрочку поражению ВСУ
Зависимость России от экспорта снизилась до 23,3 процента и вышла на уровень 1990-х годов
Галкин* похвастался урожаем в своём "райском саду" в Израиле: "Собирал апельсины и упал с лестницы"
Режиссер Бабанова из архива узнала, что Иннокентий Смоктуновский работал в системе МВД СССР
Астролог Шалева назвала знаки зодиака, которым особенно повезет в начале апреля
Белым-бело: как выбирать зубную пасту
Эксперты объяснили, почему кошка сидит на своей игрушке
Спасатели закончили работы на руднике "Пионер"
Горячий шоколад с ягодами годжи: этот напиток приведёт в порядок гормоны
Блогер Оксана Самойлова жёстко разыграла своих детей 1 апреля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников