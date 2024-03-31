Вся работа насмарку: в России не будут показывать "Ростов 2" с участием Смольянинова*

В России не будут показывать "Ростов 2" с участием иноагента Смольянинова*

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Сериал "Ростов-2" с Артуром Смольяниновым* не будут показывать и отложили на полку, передаёт Kostroma. Today.

Фото: vk.com by Артур Смольянинов* is licensed under public domain

В создании проекта участвовали более 500 жителей Костромы, и в кадре можно увидеть многие исторические места города, в том числе улицу Комсомольскую. Съемки сериала проходили летом 2021 года. Но из-за статуса вышеназванного артиста материал так и не будет выпущен на экраны.

Недавно стало известно, что Смольянинову* заплатили за выступление в кафе в Латвии €500. Концерт актёра с его группой cheLovek прошёл 21 февраля в рижском ресторане elpa. На выступлении, длившемся около трёх часов, присутствовало несколько десятков человек. Для них артист исполнил 17 песен.

* — признан иноагентом в РФ.