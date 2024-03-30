4 совета от звёзд кино по качественному сну

Советы о здоровом и крепком сне от известных актёров

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Издание "The Voice Mag" собрало советы о крепком и здоровом сне от знаменитостей.

Фото: unsplash.com by Bastien Jaillot bastnic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Дженнифер Энистон

В ходе одного из интервью звезда сериала "Друзья" рассказала о залоге своего прекрасного сна. Она сообщила, что для этого откладывает телефон подальше от кровати.

"Мой совет — спать, отложив телефон хотя бы на полтора метра. Это прекрасно помогает", — однажды сказала актриса.

Леа Мишель

Леа Мишель больше всего известна по сериалу "Хор". Она признавалась, что для качественного сна выпивает чашку чая с лимоном. Причём делает это предварительно — за полчаса до ночного отдыха.

Гвинет Пэлтроу

Секрет крепкого сна Гвинет Пэлтроу — принятие ванны незадолго до отхода ко сну.

"Это мой ритуал для успокоения от лишней энергии. У меня есть все виды соли, масел и скарбов, я очень люблю купаться", — признавалась актриса.

Галь Гадот

Звезда фильма "Чудо-женщина" рассказывала, что выпивает перед ночным отдыхом стакан апельсинового сока. Более того, актриса непременно снимает макияж.