4 совета от звёзд кино по качественному сну

Издание "The Voice Mag" собрало советы о крепком и здоровом сне от знаменитостей.
В ходе одного из интервью звезда сериала "Друзья" рассказала о залоге своего прекрасного сна. Она сообщила, что для этого откладывает телефон подальше от кровати.
"Мой совет — спать, отложив телефон хотя бы на полтора метра. Это прекрасно помогает", — однажды сказала актриса.
Леа Мишель больше всего известна по сериалу "Хор". Она признавалась, что для качественного сна выпивает чашку чая с лимоном. Причём делает это предварительно — за полчаса до ночного отдыха.
Секрет крепкого сна Гвинет Пэлтроу — принятие ванны незадолго до отхода ко сну.
"Это мой ритуал для успокоения от лишней энергии. У меня есть все виды соли, масел и скарбов, я очень люблю купаться", — признавалась актриса.
Звезда фильма "Чудо-женщина" рассказывала, что выпивает перед ночным отдыхом стакан апельсинового сока. Более того, актриса непременно снимает макияж.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.