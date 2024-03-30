Врачи нашли у актрисы Анны Фроловцевой из "Ворониных" мерцательную аритмию

У звезды "Ворониных" Анны Фроловцевой обнаружили мерцательную аритмию

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Актрисе Анне Фроловцевой, которая исполнила роль бабушки Галины в популярном сериале "Воронины", диагностировали мерцательную аритмию. Об этом пишет Telegram-канал "Shot".

Фото: Flickr by agilemktg1 is licensed under Public domain

Сообщается, что актриса периодически стала ощущать боль в грудной клетке, которая отдавала в руку и под лопатку. При этом её беспокоило повышенное давление и частое сердцебиение по ночам.

Ранее по причине подобного самочувствия, Анна Фроловцева вызвала скорую помощь. Она отвезла её в больницу.

В результате врачи поставили диагноз заслуженной артистке России — мерцательная аритмия. На предстоящей комиссии будет поднят вопрос о способах лечения патологии.

Анна Фроловцева кроме сериала "Воронины" участвовала и в других известных проектах. Например, в картинах "Знахарь", "Солдаты" и "Папины дочки". Сейчас ей 75 лет.