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Врачи нашли у актрисы Анны Фроловцевой из "Ворониных" мерцательную аритмию

У звезды "Ворониных" Анны Фроловцевой обнаружили мерцательную аритмию

0:53
Кино

Актрисе Анне Фроловцевой, которая исполнила роль бабушки Галины в популярном сериале "Воронины", диагностировали мерцательную аритмию. Об этом пишет Telegram-канал "Shot".

У звезды "Ворониных" Анны Фроловцевой обнаружили мерцательную аритмию
Фото: Flickr by agilemktg1 is licensed under Public domain

Сообщается, что актриса периодически стала ощущать боль в грудной клетке, которая отдавала в руку и под лопатку. При этом её беспокоило повышенное давление и частое сердцебиение по ночам.

Ранее по причине подобного самочувствия, Анна Фроловцева вызвала скорую помощь. Она отвезла её в больницу. 

В результате врачи поставили диагноз заслуженной артистке России — мерцательная аритмия. На предстоящей комиссии будет поднят вопрос о способах лечения патологии. 

Анна Фроловцева кроме сериала "Воронины" участвовала и в других известных проектах. Например, в картинах "Знахарь", "Солдаты" и "Папины дочки". Сейчас ей 75 лет. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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