Актёр Владимир Стеклов признался, что для него ведение семейного быта является сложной задачей

Владимир Стеклов сообщил, что ему очень трудно вести семейный быт

0:59 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Владимир Стеклов высказался насчёт ведения семейного быта. Его слова привело издание "Аргументы и Факты".

Фото: flickr.com by Catherine Scott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он сообщил, что вести семейный быт — слишком сложно. Актёр отметил, что он впервые стал отцом в 24 года, а затем в 48 и 70 лет.

"Но и тогда, и сейчас у меня всегда доминировала работа. Хотя мне казалось, и сейчас кажется, что я делаю всё только для них [детей]. Поэтому не позволяю себе останавливаться и оглядываться. Ты всё время вынужден быть в работе. И понимаешь: чем ты моложе, тем дни длиннее. А сейчас дни всё короче и короче", — сказал Владимир Стеклов.

Актёр был в браке 4 раза и у него есть 3 дочери от 3-х союзов. Сейчас он женат на Ирине Дерягиной, которая младше него на 33 года. Последний ребёнок родился в 2018-м и её назвали Ариной.

Также накануне Pravda.Ru писала о причине обиды режиссёра Павла Лунгина на Владимира Стеклова.