Поучительно и интересно: 5 мультфильмов для подростков

5 странных мультфильмов, которые точно понравятся подросткам

2:18 Your browser does not support the audio element. Кино

Современных тинэйджеров трудно увлечь мультиками. Но эти мультипликационные фильмы для подростков являются уникальными по своему содержанию и видеоряду, передаёт портал "Мел".

Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

"Невский"

Тёмные силы спят и видят покорить нашу прекрасную планету, но каждый раз им противостоят герои, которые встают на защиту родины. В Санкт-Петербурге живёт самый могучий и сильный из них. Ему так много лет, что он забыл своё имя, поэтому все зовут его просто Невский. Современные подростки смогут узнать в персонажах себя — у них знакомые проблемы и очень понятные цели: стать известными, найти себя в этом огромном мире и, конечно, всех спасти.

"Дом совы"

Самоуверенная девочка-подросток Лус попадает в Магический мир, где находит новых друзей — ведьму-бунтарку Иду и маленького демона по имени Король. В этом мире Лус погрузится в освоение колдовского ремесла и разнообразные приключения. У каждого героя свои проблемы. Все стремятся доказать всем вокруг, что именно их мнения и способностей не хватает для окончательного установления спокойствия во всём мире.

"Кипо и удивительные звери"

12-летняя девочка всю свою жизнь жила под землёй, потому что на поверхности наступил апокалипсис неизвестного происхождения. Однажды ей приходится бежать из убежища, и она попадает в удивительный изменившийся мир. Фильм о том, что наша планета может в какой-то момент начать мстить людям за то, что мы ужасно к ней относились.

"Легенда о волках"

Вокруг города Килкенни идёт вырубка лесов, участились случаи нападения волков, поэтому вызванному из Англии охотнику приказано истребить хищников. Мультфильм понравится не только подросткам, но также детям и родителям, потому что его герои разговаривают не только о добре и зле, но и о политике и нарушении границ, как государственных, так и общечеловеческих.

"Вся правда о медведях"

Три брата-медведя Гризли, Панда и Белый отчаянно пытаются влиться в общество людей, однако покупая еду, борясь за интернет-славу или заводя друзей, им не всегда удаётся соответствовать людской природе. Но братья всегда готовы прийти друг другу на выручку. Это самый добрый мультфильм в этой подборке.