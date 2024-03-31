Стоит включить детям и посмотреть самим: 3 прекрасных советских фильма-сказки

3 фильма-сказки времён СССР, после которых верится в чудеса

1:35 Your browser does not support the audio element. Кино

Советский кинематограф славился не только замечательными кинокомедиями и сложными драмами, детям тоже было что посмотреть. Портал sport24. ru предлагает вспомнить добрые фильмы-сказки, которые взрослые помнят по сей день.

Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

"Старик Хоттабыч" 1957 года повествует о 12-летнем московском школьнике Вольке, который, купаясь в Москве-реке, находит какой-то древний запечатанный сосуд. Мальчишеское любопытство настолько сильно, что при первом же удобном случае он вскрывает его, и из сосуда появляется сказочный джинн, готовый исполнить любое желание.

В фильме-мюзикле "Мама" 1976 года снялось огромное количество прекрасных советских актёров. Картина основана на сказке братьев Гримм "Волк и семеро козлят". По сюжету, волк в исполнении Михаила Боярского, приходит в небольшую деревню и пытается доказать, что он не такой плохой, как о нем говорят. Но коза (Людмила Гурченко), у которой пятеро козлят, не доверяет чужаку.

Фильм "Про Красную Шапочку" 1977 года является продолжением сказки Шарля Перро. С момента встречи девочки в красной шапочке и лесного хищника минул год.

Это, безусловно, далеко не все детские фильмы времён СССР, которые можно посмотреть с детьми. В частности, можно познакомить юное поколение с такими картинами как "После дождичка, в четверг… ", "Двенадцать месяцев", "Старая, старая сказка", "Сказка о потерянном времени" и многими другими.