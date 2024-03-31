Странная игрушка: Элайджа Вуд и Татьяна Маслани снялись в экранизации рассказа Стивена Кинга "Обезьяна"

Актёры Элайджа Вуд и Татьяна Маслани сыграли в экранизации рассказа Стивена Кинга "Обезьяна"

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Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд и Татьяна Маслани, известная по работе в сериале "Женщина-Халк" вместе снимались в новом фильме ужасов "Обезьяна", пишет kanobu. ru.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По сюжету, братьям близнецам Хэлу и Биллу попадается на чердаке старая игрушка их отца — обезьянка. С этого начинается череда страшных смертей. Чтобы избежать очередной трагедии, братья избавляются от страшного предмета. В какой-то момент злобная обезьяна возвращается, после чего происходит серия ужасных смертей. Братьям предстоит отыскать способ уничтожить жуткий предмет, пока он не забрал их близких. Продюсером фильма выступит Джеймс Ван. О дате премьеры пока не сообщается.

Стоит отметить, что в прошлом году зрители увидели целых две картины по произведениям Стивена Кинга: "Бугимен" и "Кладбище домашних животных: Кровные узы".