Странная игрушка: Элайджа Вуд и Татьяна Маслани снялись в экранизации рассказа Стивена Кинга "Обезьяна"

Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд и Татьяна Маслани, известная по работе в сериале "Женщина-Халк" вместе снимались в новом фильме ужасов "Обезьяна", пишет kanobu. ru.
По сюжету, братьям близнецам Хэлу и Биллу попадается на чердаке старая игрушка их отца — обезьянка. С этого начинается череда страшных смертей. Чтобы избежать очередной трагедии, братья избавляются от страшного предмета. В какой-то момент злобная обезьяна возвращается, после чего происходит серия ужасных смертей. Братьям предстоит отыскать способ уничтожить жуткий предмет, пока он не забрал их близких. Продюсером фильма выступит Джеймс Ван. О дате премьеры пока не сообщается.
Стоит отметить, что в прошлом году зрители увидели целых две картины по произведениям Стивена Кинга: "Бугимен" и "Кладбище домашних животных: Кровные узы".
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.