Актёр Александр Петров уже полгода не может продать свои двухуровневые апартаменты

Актёр Александр Петров на протяжении полугода никак не может продать свою квартиру, сообщает Telegram-канал "Shot".
В прошлом он жил в ней вместе с бывшей девушкой — Стасей Милославской. Из-за того, что покупатели не находятся, актёр принял решение снизить цену на 5%. Однако несмотря на то, что двухуровневые апартаменты стали стоить 54 миллиона рублей, их так никто и не приобрёл.
По сообщению Telegram-канала, потенциальных покупателей настораживает планировка жилья: в нём довольно низкие потолки. Кроме того, в апартаментах нельзя прописаться.
Ранее Pravda.Ru писала, что Дэн Кастелланета, актёр, который озвучивал Гомера в мультсериале "Симпсоны" выставил на продажу своё жилье в Санта-Барбаре.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.