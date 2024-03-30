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Актёр Александр Петров уже полгода не может продать свои двухуровневые апартаменты

Никто не хочет покупать: Александр Петров не может продать двухуровневые апартаменты

0:47
Кино

Актёр Александр Петров на протяжении полугода никак не может продать свою квартиру, сообщает Telegram-канал "Shot".

Никто не хочет покупать: Александр Петров не может продать двухуровневые апартаменты
Фото: unsplash.com by Jakub Gorajek cinegeek is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В прошлом он жил в ней вместе с бывшей девушкой — Стасей Милославской. Из-за того, что покупатели не находятся, актёр принял решение снизить цену на 5%. Однако несмотря на то, что двухуровневые апартаменты стали стоить 54 миллиона рублей, их так никто и не приобрёл.

По сообщению Telegram-канала, потенциальных покупателей настораживает планировка жилья: в нём довольно низкие потолки. Кроме того, в апартаментах нельзя прописаться. 

Ранее Pravda.Ru писала, что Дэн Кастелланета, актёр, который озвучивал Гомера в мультсериале "Симпсоны" выставил на продажу своё жилье в Санта-Барбаре. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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