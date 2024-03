Netflix выложил дебютный трейлер фильма "Дятел Вуди отправляется в лагерь"

В сети появился дебютный трейлер фильма "Дятел Вуди отправляется в лагерь"

На YouTube-канале "Netflix After School" опубликовали дебютный трейлер предстоящего фильма "Дятел Вуди отправляется в лагерь".

Фото: commons.wikimedia.org by Минозиг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Премьера проекта должна состоятся 12 апреля на стриминговом сервисе. Режиссёром картины выступил Джонатан А. Розенбаум. Главные роли в ней исполнили Хлоя Де Лос Сантос, Кершон Теодор, Саванна Ла Рэйн и Энтони Крэйг.

По сюжету дятла Вуди прогоняют из родного леса. Поэтому он принимает решение найти себе новое пристанище. Таковым становится лагерь под названием "Ву-Ху". Главному герою очень нравится это место, для него оно идеально. Однако спустя некоторое время выясняется, что лагерь могут закрыть из-за инспектора. Вуди во что бы то ни стало спасёт свой новый дом.

Woody Woodpecker Goes To Camp | Official Trailer | Netflix After School