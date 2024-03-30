Актёры сериала "Слово пацана" вместе поужинали в одном из столичных ресторанов

Звёзды сериала "Слово пацана" провели время в ресторане

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёры сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" встретились и проверили время в одном из московских ресторанов.

Фото: Telegram-канал Елизаветы Базыкиной

Видео с коллегами 29 марта опубликовала Елизавета Базыкина в своём Telegram-канале. В сериале она исполнила роль девушки Адидаса-старшего.

"Улыбайтесь! Во все зубы! У кого зубы есть? Ой, какие зубы", — произносит снимающая видео.

В ролике актёры сидят за общим столом. В их числе присутствуют:

Леон Кемстач (Пальто)

(Пальто) Рузиль Минекаев (Марат)

(Марат) Иван Янковский (Адидас-старший)

(Адидас-старший) Лев Зулькарнаев (Зима)

(Зима) Слава Копейкин (Турбо)

(Турбо) и сама актриса

Ранее Pravda.Ru сообщала о заявлении сценариста Андрея Золотарёва. Он сообщил, что второго сезона сериала пока не будет.