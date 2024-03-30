Актёры сериала "Слово пацана" вместе поужинали в одном из столичных ресторанов

Актёры сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" встретились и проверили время в одном из московских ресторанов.
Видео с коллегами 29 марта опубликовала Елизавета Базыкина в своём Telegram-канале. В сериале она исполнила роль девушки Адидаса-старшего.
"Улыбайтесь! Во все зубы! У кого зубы есть? Ой, какие зубы", — произносит снимающая видео.
В ролике актёры сидят за общим столом. В их числе присутствуют:
Ранее Pravda.Ru сообщала о заявлении сценариста Андрея Золотарёва. Он сообщил, что второго сезона сериала пока не будет.
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