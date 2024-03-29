В этих фильмах главные герои стремятся к своей заветной мечте

Представляем вашему вниманию подборку фильмов, в которых главные герои стремятся достичь своей цели.
Девушка Вайолет всю жизнь провела в маленьком захолустном городке и грезила об известности. Как-то раз она узнаёт о национальном музыкальном конкурсе. Победа в нём — шанс осуществить давнюю мечту.
Картина основана на реальных событиях.
Филипп Пети — уличный канатоходец. Однажды он узнаёт о строительстве Всемирного торгового центра в США. Главный герой загорается идеей совершить переход с одной башни на другую только с помощью шеста и каната.
В основу фильма легли события, которые происходили в жизни.
С самого детства Бетани обожала сёрфинг. Но, когда ей исполнилось 13 лет, произошло несчастье: на неё напала акула. В результате девушка лишилась руки. Однако мечта о продолжении покорения волн осталась в душе Бетани.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.