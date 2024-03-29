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В этих фильмах главные герои стремятся к своей заветной мечте

3 воодушевляющих фильма о стремлении к мечте

1:04
Кино

Представляем вашему вниманию подборку фильмов, в которых главные герои стремятся достичь своей цели.

3 воодушевляющих фильма о стремлении к мечте
Фото: commons.wikimedia.org by DarlArthurS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"За мечтой", 2018 год

Девушка Вайолет всю жизнь провела в маленьком захолустном городке и грезила об известности. Как-то раз она узнаёт о национальном музыкальном конкурсе. Победа в нём — шанс осуществить давнюю мечту.

"Прогулка", 2015 год

Картина основана на реальных событиях.

Филипп Пети — уличный канатоходец. Однажды он узнаёт о строительстве Всемирного торгового центра в США. Главный герой загорается идеей совершить переход с одной башни на другую только с помощью шеста и каната. 

"Сёрфер души", 2011 год

В основу фильма легли события, которые происходили в жизни.

С самого детства Бетани обожала сёрфинг. Но, когда ей исполнилось 13 лет, произошло несчастье: на неё напала акула. В результате девушка лишилась руки. Однако мечта о продолжении покорения волн осталась в душе Бетани. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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