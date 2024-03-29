Актриса Ольга Будина заявила, что фильмы Квентина Тарантино являются плохим примером для зрителей

Актриса Ольга Будина раскритиковала фильмы режиссёра Квентина Тарантино. Своё недовольство она высказала в ходе беседы с Еленой Оя, главным редактором издания "Абзац", в рамках проекта "Так сказать".
Ольга Будина сообщила, что, по её мнению, Квентин Тарантино наделён большим талантом, однако в его кинокартинах довольно часто показывают деструктивные модели поведения.
"Но что делает Квентин Тарантино, какие модели поведения он сеет? Он гениально показывает нам деструктивные модели поведения", — заявила она.
Также актриса добавила, что люди по таланту подобные режиссёру могли бы принести существенную пользу обществу, если бы они создавали положительные примеры для подражания.
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