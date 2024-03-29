Актриса Ольга Будина заявила, что фильмы Квентина Тарантино являются плохим примером для зрителей

Актриса Ольга Будина раскритиковала творчество Квентина Тарантино

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Ольга Будина раскритиковала фильмы режиссёра Квентина Тарантино. Своё недовольство она высказала в ходе беседы с Еленой Оя, главным редактором издания "Абзац", в рамках проекта "Так сказать".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ольга Будина сообщила, что, по её мнению, Квентин Тарантино наделён большим талантом, однако в его кинокартинах довольно часто показывают деструктивные модели поведения.

"Но что делает Квентин Тарантино, какие модели поведения он сеет? Он гениально показывает нам деструктивные модели поведения", — заявила она.

Также актриса добавила, что люди по таланту подобные режиссёру могли бы принести существенную пользу обществу, если бы они создавали положительные примеры для подражания.

Ранее Pravda.Ru делала список известных фильмов, которые не нравятся Квентину Тарантино.