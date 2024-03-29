Актриса Ольга Будина заявила, что фильмы Квентина Тарантино являются плохим примером для зрителей

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Актриса Ольга Будина раскритиковала творчество Квентина Тарантино

0:49
Кино

Актриса Ольга Будина раскритиковала фильмы режиссёра Квентина Тарантино. Своё недовольство она высказала в ходе беседы с Еленой Оя, главным редактором издания "Абзац", в рамках проекта "Так сказать".

Актриса Ольга Будина раскритиковала творчество Квентина Тарантино
Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ольга Будина сообщила, что, по её мнению, Квентин Тарантино наделён большим талантом, однако в его кинокартинах довольно часто показывают деструктивные модели поведения.

"Но что делает Квентин Тарантино, какие модели поведения он сеет? Он гениально показывает нам деструктивные модели поведения", — заявила она.

Также актриса добавила, что люди по таланту подобные режиссёру могли бы принести существенную пользу обществу, если бы они создавали положительные примеры для подражания.

Ранее Pravda.Ru делала список известных фильмов, которые не нравятся Квентину Тарантино.

 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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