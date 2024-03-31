Жуткая сказка времён СССР: на это страшно смотреть и сейчас — с любимым "Морозко" нет ничего общего

Названы факты о фильме «Морозко» 1924 года

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На фильме-сказке Александра Роу выросло не одно поколение. Но у этого фильма был более мрачный предшественник. Немая чёрно-белая картина "Морозко" 1924 года снималась режиссёром Юрием Желябужским. Он был куда менее добр к своим героям, передаёт портал sport24. ru.

Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

В начале сюжеты двух картин похожи. Мачеха балует свою дочь и постепенно сживает со света падчерицу, которую не может защитить бесхребетный папаша. Но дальше сюжеты расходятся. Злобная мачеха заставляет своего благоверного отвезти падчерицу в лес, чтобы принести её в жертву к злобному духу леса. В фильме у Морозко две ипостаси — добрая и страшная. Деду Карачуну понравилась покорность девушки. Он озолотил её и отправил восвояси, а вот избалованной её сводной сестре пришлось куда хуже, чем Марфушеньке-душеньке, которая отделалась поездкой на свиньях. За то, что она возмутилась морозом, Карачун заморозил её насмерть.

Но самое странное — впереди. В сцене, где празднуется свадьба разбогатевшей красотки, её мачеха радостно пляшет, напрочь забыв о своей "любимой" дочурке. Жуткие персонажи и танцы на костях мало кого оставят равнодушными.