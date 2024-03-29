В сети появился первый пост Никиты Кологривого с момента его выхода из спецприёмника

Актёр Никита Кологривый, который сыграл Кощея в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", выложил первый пост с момента выхода из спецприёмника. Он опубликовал его в своём Telegram-канале.
В посте Никита Кологривый выразил соболезнования пострадавшим от трагедии в "Крокус Сити Холле". Кроме того, актёр пообещал помочь нуждающимся.
При этом он поблагодарил тех, кто поддерживал пострадавших и дал наставление не повторять его ошибок.
"Друзья, выражаю соболезнования всем пострадавшим от теракта! Постараюсь сделать что-то действительно полезное для нуждающихся, что смогу! Спасибо за поддержку тех, кто не отвернулся! Не делайте глупостей, пользуйтесь моим примером! Сейчас трудное время, давайте держаться вместе и поддерживать друг друга! Скоро разберусь со всем, пока нужно время, ребята! Мир в ваши дома!", — сказано в посте.
Ранее Pravda.Ru писала, что Никита Кологривый вышел на свободу после ареста продолжительностью в 7 суток.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".