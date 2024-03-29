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В сети появился первый пост Никиты Кологривого с момента его выхода из спецприёмника

Никита Кологривый опубликовал первый пост с момента своего освобождения

1:05
Кино

Актёр Никита Кологривый, который сыграл Кощея в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", выложил первый пост с момента выхода из спецприёмника. Он опубликовал его в своём Telegram-канале.

Никита Кологривый опубликовал первый пост с момента своего освобождения
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В посте Никита Кологривый выразил соболезнования пострадавшим от трагедии в "Крокус Сити Холле". Кроме того, актёр пообещал помочь нуждающимся. 

При этом он поблагодарил тех, кто поддерживал пострадавших и дал наставление не повторять его ошибок.

"Друзья, выражаю соболезнования всем пострадавшим от теракта! Постараюсь сделать что-то действительно полезное для нуждающихся, что смогу! Спасибо за поддержку тех, кто не отвернулся! Не делайте глупостей, пользуйтесь моим примером! Сейчас трудное время, давайте держаться вместе и поддерживать друг друга! Скоро разберусь со всем, пока нужно время, ребята! Мир в ваши дома!", — сказано в посте.

Ранее Pravda.Ru писала, что Никита Кологривый вышел на свободу после ареста продолжительностью в 7 суток.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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