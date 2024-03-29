Из чего на самом деле состоит рацион голливудской актрисы Анджелины Джоли

Как питается Анджелина Джоли, чтобы сохранять фигуру

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Анджелина Джоли является одной из самых известных актрис современности. Она снималась во множестве популярных картин. Среди них есть "Мистер и миссис Смит", "Малефисента", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и многие другие.

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Нельзя не отметить восхитительную фигуру актрисы, которую она поддерживает на протяжении долгих лет. Что же на самом деле помогает ей в этом?

Анджелина Джоли признавалась, что потребляет множество злаковых: тыквенные и льяные семена, а также гречку, просо и киноа. При этом она ест и орехи в маленьких количествах.

Актриса считает, что подобные продукты помогают ей сохранять отличную форму, улучшать состояние кожи и волос.

Она потребляет также курицу и рыбу, еду, в которой содержится много белка. Эти продукты оставляют примерно 30% от её рациона.

Анджели Джоли старается питаться 6 раз в день маленькими порциями. В общем и целом меню актрисы можно описать следующим образом: