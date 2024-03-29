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Из чего на самом деле состоит рацион голливудской актрисы Анджелины Джоли

Как питается Анджелина Джоли, чтобы сохранять фигуру

1:20
Кино

Анджелина Джоли является одной из самых известных актрис современности. Она снималась во множестве популярных картин. Среди них есть "Мистер и миссис Смит", "Малефисента", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и многие другие. 

Как питается Анджелина Джоли, чтобы сохранять фигуру
Фото: pixabay.com by public domain is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Нельзя не отметить восхитительную фигуру актрисы, которую она поддерживает на протяжении долгих лет. Что же на самом деле помогает ей в этом?

Анджелина Джоли признавалась, что потребляет множество злаковых: тыквенные и льяные семена, а также гречку, просо и киноа. При этом она ест и орехи в маленьких количествах. 

Актриса считает, что подобные продукты помогают ей сохранять отличную форму, улучшать состояние кожи и волос.

Она потребляет также курицу и рыбу, еду, в которой содержится много белка. Эти продукты оставляют примерно 30% от её рациона.

Анджели Джоли старается питаться 6 раз в день маленькими порциями. В общем и целом меню актрисы можно описать следующим образом:

  • Завтрак: каша из злаков, овсяный батончик без сахара и фрукты
  • Перекус: фрукты, сыр, яйцо и ржаные крекеры
  • Обед: рыба с овощами
  • Перекус: обезжиренный йогурт и сырой миндаль
  • Ужин: курица с рисом и тушёные овощи
  • Перекус: нежирный творог со злаковыми и ягодами
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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