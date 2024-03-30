Эти 3 интересных фильма так и не вышли на экраны

Интересные фильмы, которые так и не вышли в прокат

1:16 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку занимательных фильмов, которые в итоге в прокат так и не вышли.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Ottaviani is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Храбрец"

В 1997 на экранах должна была появиться картина Джонни Деппа, в которой он являлся режиссёром и исполнил главную роль. Однако актёр подумал, что фильм не будет тепло встречен зрителями, и поэтому она так и не вышла в массовый прокат.

По сюжету индеец Рафаэль должен помочь своей семье, и для этого он отвергает собственные жизненные установки.

"Супермен жив"

Тим Бёртон в 90-х годах прошлого столетия начал работать над фильмом "Супермен жив". Сценарий был готов, а деньги на него найдены. Однако буквально за 3 недели до старта съёмок, киностудия объявила о закрытии проекта. Это произошло в день самых первых проб актёров.

"Гладиатор 2"

Фильм "Гладиатор" очень понравился аудитории, и поэтому создатели захотели снимать вторую часть. Однако в конце первой главный герой погиб.

Режиссёру Ридли Скотту поступило предложение изменить жанр предстоящей картины в сторону фантастики. Но он отказался от этой идеи, поскольку считал, что она глупая. В итоге "Гладиатор 2" так и не вышел.

Тем не менее, вероятно, картину всё же снимут в будущем.