Самые оригинальные предложения руки и сердца от популярных актёров

Pravda.Ru сделала подборку нестандартных и очень романтичных предложений руки и сердца от известных актёров.
Мэттью Макконахи решил устроить модели Камиле Алвес приятный сюрприз в Рождество. Он подарил ей большую коробку. Однако, когда девушка стала распаковывать её, то оказалось, что внутри ещё одна коробка! По итогу их было там целых 8 штук. А внутри последней Камила обнаружила заветное кольцо. Она согласилась связать себя узами брака со звездой "Интерстеллара".
Для того чтобы сделать предложение, Джон Стэймос задействовал аниматора компании Disney, а также её директора. Когда актёр вместе с Кэтлин МакХью пришёл в Диснейленд, то там показали ролик, в котором продемонстрировали наиболее трогательные эпизоды из картин компании.
Видео заканчивалось кадром из "Русалочки". На нём краб Себастьян держал плакат, на котором было написано: "Просто спроси девушку!". После этого Джон Стэймос встал на колено и сделал предложение. Девушка ответила согласием.
Звезда "Форсажа" захотел по-настоящему удивить модель Юдокси. Для этого он арендовал небольшой самолёт. На борт актёр взял шампанское и цветы. Когда влюблённая пара пролетала над полем, то там было написано: "Ты выйдешь за меня замуж?". Конечно же, радостная Юдокси согласилась.
Артист отреагировал на слухи о разводе.