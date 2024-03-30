Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять эффективных средств против мимических морщин
Технолог Ионова посоветовала не исключать молочные продукты из рациона
Кто несет ответственность за ДТП без столкновения? Правовые аспекты и судебная практика
Как посадить красивый мимулус?
Эксперт Насирова назвала площадь квартиры в 35 кв. м идеальной для молодых людей
Самые опасные места планеты
Лучшие упражнения с гантелями для спины
Ксения Бородину отчитали за поездку в Европу на фоне теракта в "Крокусе"
Ишимский производитель межкомнатных дверей расширил производство
Самые оригинальные предложения руки и сердца от популярных актёров

Самые изобретательные и романтичные предложения руки и сердца от звёзд кино

1:27
Кино

Pravda.Ru сделала подборку нестандартных и очень романтичных предложений руки и сердца от известных актёров.

Самые изобретательные и романтичные предложения руки и сердца от звёзд кино
Фото: commons.wikimedia.org by Arunpaypal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мэттью Макконахи и Камила Алвес

Мэттью Макконахи решил устроить модели Камиле Алвес приятный сюрприз в Рождество. Он подарил ей большую коробку. Однако, когда девушка стала распаковывать её, то оказалось, что внутри ещё одна коробка! По итогу их было там целых 8 штук. А внутри последней Камила обнаружила заветное кольцо. Она согласилась связать себя узами брака со звездой "Интерстеллара".

Джон Стэймос и Кэтлин МакХью

Для того чтобы сделать предложение, Джон Стэймос задействовал аниматора компании Disney, а также её директора. Когда актёр вместе с Кэтлин МакХью пришёл в Диснейленд, то там показали ролик, в котором продемонстрировали наиболее трогательные эпизоды из картин компании.

Видео заканчивалось кадром из "Русалочки". На нём краб Себастьян держал плакат, на котором было написано: "Просто спроси девушку!". После этого Джон Стэймос встал на колено и сделал предложение. Девушка ответила согласием.

Лудакрис и Юдокси

Звезда "Форсажа" захотел по-настоящему удивить модель Юдокси. Для этого он арендовал небольшой самолёт. На борт актёр взял шампанское и цветы. Когда влюблённая пара пролетала над полем, то там было написано: "Ты выйдешь за меня замуж?". Конечно же, радостная Юдокси согласилась.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Игорь Николаев выступил с заявлением о разводе с Проскуряковой

Артист отреагировал на слухи о разводе.

Игорь Николаев заявил об идиллии в отношениях с женой Юлией Проскуряковой
Уход за кожей в душе: важные места, о которых легко забыть
Забытые уголки: три части тела, которым нужно уделять внимание во время душа
Дайте рассаде томатов и перцев после пикировки эти подкормки: запустите рост мощной корневой системы
Сын Ротару показал свою 50-летнюю супругу
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
"Пугалкина": Сергей Соседов жестко прошелся по творчеству Пугачевой
Владимир Познер: 90 лет без парада. Почему к юбилею выходит фильм без согласия журналиста?
Фетисов призвал жёстко объявить МОК об условиях России: возвращение под флагом и гимном
Фетисов призвал жёстко объявить МОК об условиях России: возвращение под флагом и гимном
Последние материалы
Ксения Бородину отчитали за поездку в Европу на фоне теракта в "Крокусе"
Ишимский производитель межкомнатных дверей расширил производство
Постный майонез на растительном молоке: хорошая альтернатива любимому соусу в пост
Когда водителям надо предоставлять медицинскую справку после лишения прав?
Пять средств для удаления черных точек и очищения пор
Кинологи рассказали, какие ваши привычки сводят собаку с ума
Нужно ли обрезать виноград весной?
Диетолог Мезенцева считает варёную колбасу наименее вредной
Daily Mail: недосып может усилить чувство голода
Самые бюджетные направления для отдыха на майские праздники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников