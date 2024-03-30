Самые оригинальные предложения руки и сердца от популярных актёров

Самые изобретательные и романтичные предложения руки и сердца от звёзд кино

1:27 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку нестандартных и очень романтичных предложений руки и сердца от известных актёров.

Фото: commons.wikimedia.org by Arunpaypal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мэттью Макконахи и Камила Алвес

Мэттью Макконахи решил устроить модели Камиле Алвес приятный сюрприз в Рождество. Он подарил ей большую коробку. Однако, когда девушка стала распаковывать её, то оказалось, что внутри ещё одна коробка! По итогу их было там целых 8 штук. А внутри последней Камила обнаружила заветное кольцо. Она согласилась связать себя узами брака со звездой "Интерстеллара".

Джон Стэймос и Кэтлин МакХью

Для того чтобы сделать предложение, Джон Стэймос задействовал аниматора компании Disney, а также её директора. Когда актёр вместе с Кэтлин МакХью пришёл в Диснейленд, то там показали ролик, в котором продемонстрировали наиболее трогательные эпизоды из картин компании.

Видео заканчивалось кадром из "Русалочки". На нём краб Себастьян держал плакат, на котором было написано: "Просто спроси девушку!". После этого Джон Стэймос встал на колено и сделал предложение. Девушка ответила согласием.

Лудакрис и Юдокси

Звезда "Форсажа" захотел по-настоящему удивить модель Юдокси. Для этого он арендовал небольшой самолёт. На борт актёр взял шампанское и цветы. Когда влюблённая пара пролетала над полем, то там было написано: "Ты выйдешь за меня замуж?". Конечно же, радостная Юдокси согласилась.