Сюжет этих известных фильмов изменился из-за одного лишь желания актёра

Капризы актёров, из-за которых сюжет популярных фильмов изменился

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку актёров, которые одним своим желанием смогли изменить ход фильма.

Фото: commons.wikimedia.org by Ioannasargioti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Мир Юрского периода", 2015 год

Брайс Даллас Ховард настаивала на том, чтобы её персонаж Клэр выглядела обворожительно и носила туфли на высоком каблуке. Режиссёр Колин Треворроу решил уступить актрисе. Поэтому во всех сценах она была именно в такой обуви. Даже, когда её героиня спасалась от огромного динозавра.

"Особо опасен", 2008 год

Анджелина Джоли принимала участие в картине российского режиссёра Тимура Бекмамбетова. Однако ей было не по душе то, что её героиню Фокс хотели оставить в живых. Режиссёр фильма решил уступить голливудской актрисе и не прогадал: концовка получилась довольно запоминающейся, а сам проект зрители высоко оценили.

"Ангелы Чарли", 2000 год

Криспину Гловеру уж слишком не нравились реплики его персонажа в картине "Ангелы Чарли". Он считал, что они бестолковые. Поэтому актёр попросил МакДжи и вовсе отменить все высказывания его героя. Тому понравилось предложение Криспина и он его принял. Аудитория высоко оценила молчаливого персонажа по имени Энтони.