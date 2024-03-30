Сюжет этих известных фильмов изменился из-за одного лишь желания актёра

Pravda.Ru сделала подборку актёров, которые одним своим желанием смогли изменить ход фильма.
Брайс Даллас Ховард настаивала на том, чтобы её персонаж Клэр выглядела обворожительно и носила туфли на высоком каблуке. Режиссёр Колин Треворроу решил уступить актрисе. Поэтому во всех сценах она была именно в такой обуви. Даже, когда её героиня спасалась от огромного динозавра.
Анджелина Джоли принимала участие в картине российского режиссёра Тимура Бекмамбетова. Однако ей было не по душе то, что её героиню Фокс хотели оставить в живых. Режиссёр фильма решил уступить голливудской актрисе и не прогадал: концовка получилась довольно запоминающейся, а сам проект зрители высоко оценили.
Криспину Гловеру уж слишком не нравились реплики его персонажа в картине "Ангелы Чарли". Он считал, что они бестолковые. Поэтому актёр попросил МакДжи и вовсе отменить все высказывания его героя. Тому понравилось предложение Криспина и он его принял. Аудитория высоко оценила молчаливого персонажа по имени Энтони.
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