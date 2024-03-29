Сергей Светлаков почувствовал недомогание во время просмотра "Слова пацана": сериал напомнил актёру о детских годах и старшем брате

Сергею Светлакову было плохо во время просмотра "Слова пацана"

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Сергей Светлаков не мог спокойно смотреть "Слово пацана". Актёра настолько сильно захлестнули переживания, что он на несколько недель приостановил просмотр сериала.

Фото: https://vk.com/sergeysvetlakov by Сергей Светлаков в vk.com is licensed under public domain

"Он меня зацепил с точки зрения эмоций и раскачал очень сильно, потому что я после четвёртой серии выключил и не смотрел, наверное, месяц или, может, три недели. Мне было интересно, что потом, но те чувства, которые происходят во мне, и даже воспоминания о том времени, угол, под которым это выкручено, — у меня организм очень тяжело воспринимал. После просмотра мне в этот день и на следующий было нехорошо", — рассказал Светлаков в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.

Причиной такой сильной реакции актёра стали воспоминания о его старшем брате, который был участником одной из преступных группировок. Светлаков видел, что происходило в их дворе, и осознавал, насколько жёсткими были поступки брата и остальных парней.

Когда любопытство взяло верх, Светлаков всё-таки досмотрел сериал. Комик отметил, что сценаристы сделали очень правильный финал, и выразил уверенность в том, что этот сериал нужный и точно заставит зрителей сделать правильные выводы.