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Сергей Светлаков почувствовал недомогание во время просмотра "Слова пацана": сериал напомнил актёру о детских годах и старшем брате

Сергею Светлакову было плохо во время просмотра "Слова пацана"

1:11
Кино

Сергей Светлаков не мог спокойно смотреть "Слово пацана". Актёра настолько сильно захлестнули переживания, что он на несколько недель приостановил просмотр сериала.

Сергею Светлакову было плохо во время просмотра "Слова пацана"
Фото: https://vk.com/sergeysvetlakov by Сергей Светлаков в vk.com is licensed under public domain

"Он меня зацепил с точки зрения эмоций и раскачал очень сильно, потому что я после четвёртой серии выключил и не смотрел, наверное, месяц или, может, три недели. Мне было интересно, что потом, но те чувства, которые происходят во мне, и даже воспоминания о том времени, угол, под которым это выкручено, — у меня организм очень тяжело воспринимал.

После просмотра мне в этот день и на следующий было нехорошо", — рассказал Светлаков в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.

Причиной такой сильной реакции актёра стали воспоминания о его старшем брате, который был участником одной из преступных группировок. Светлаков видел, что происходило в их дворе, и осознавал, насколько жёсткими были поступки брата и остальных парней.

Когда любопытство взяло верх, Светлаков всё-таки досмотрел сериал. Комик отметил, что сценаристы сделали очень правильный финал, и выразил уверенность в том, что этот сериал нужный и точно заставит зрителей сделать правильные выводы.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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