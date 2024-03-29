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Пользователи Сети считают издевательством над классикой "оживление" с помощью нейросети Юрия Никулина для фильма "Манюня: Приключения в Москве"

Пользователи Сети категорически против "оживления" Никулина

1:03
Кино

Братья Сарик Андреасян и Гевонд Андреасян продюсируют новый фильм "Манюня: Приключения в Москве". Этот фильм необычен тем, что в нём будет участвовать легендарный Юрий Никулин, умерший в 1997 году.

Пользователи Сети категорически против "оживления" Никулина
Фото: https://vk.com/yuriy_nikulin by Юрий Никулин в vk.com is licensed under public domain

Сегодня благодаря нейросетям включить в кино актёра, которого уже нет в живых, не составляет труда. Родственники советского артиста и клоуна, известного по "Бриллиантовой руке", "Старикам-разбойникам" и другим фильмам, дали согласие на воссоздание образа и голоса Никулина для новой комедии, однако пользователи Сети в шоке от подобных экспериментов.

Комментаторы считают, что трогать и использовать по своему усмотрению классику — это кощунство, которое ни к чему хорошему не приведёт. Гнев россиян усугубился тем, что они и так остались не в восторге от "Онегина" Сарика Андреасяна.

Кроме того, пользователи вспомнили фильмы "Самоирония судьбы" и "Иван Васильевич меняет всё!", которые также большинство зрителей посчитали худшим проявлением российского кино.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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