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Тутти и Суок: почему не сложилась актёрская карьера у детей-звёзд, сыгравших в фильме "Три толстяка"

Стало известно, как сложилась жизнь детей, сыгравших в фильме "Три толстяка"

1:44
Кино

Многие помнят советский фильм "Три толстяка", снятый по сказке Юрия Олеши. В фильме собралось целое созвездие потрясающих советских актёров: Рина Зеленая, Валентин Никулин, Павел Луспекаев, Александр Орлов, Евгений Моргунов, Роман Филиппов, Алексей Смирнов. Но стоит отметить также актёрскую работу детей, сыгравших Суок и Тутти, пишет портал "Родом из СССР".

Стало известно, как сложилась жизнь детей, сыгравших в фильме "Три толстяка"
Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Лине Бракните было 11 лет, когда она попала в кино. Девочка жила в Литве. Её заметила ассистент режиссёра фильма "Девочка и Эхо". Лина справилась со своей ролью прекрасно. Фильм получил большую премию жюри VI Международной встречи фильмов для молодёжи в Каннах. А через два года Алексей Баталов пригласил юную актрису на роль куклы наследника Тутти. После у девочки была главная роль — Дубравка в фильме режиссёра Радомира Василевского. Но, вопреки ожиданиям, девушка не стала поступать в театральный вуз. Она окончила исторический факультет Вильнюсского университета, после работала в библиотеке Академии наук Литвы. Она счастлива в браке. У неё есть дочь. Бракните не заразилась русофобией и до сих пор о России вспоминает с теплотой.

Пётр Артемьев после "Трёх толстяков" больше нигде не снимался. После школы он поступил в Ленинградский университет на факультет филологии. Почти полвека он проработал по профессии, но недавно он вспомнил о своём актёрском прошлом. Ему дали несколько ролей в Театре поколений. В личной жизни у него всё хорошо. Со своей супругой Галиной он воспитал двух сыновей. О несложившейся актёрской карьере Пётр не жалеет.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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