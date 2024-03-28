Эти 3 необычных секрета спрятаны от зрителя в титрах популярных фильмов

Необычные вещи, которые спрятаны в титрах известных фильмов

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В титрах многих фильмов есть вещи, которые зритель никак не ожидает увидеть. Pravda.Ru собрала 3 таких необычных секрета.

Фото: unsplash.com by Mar Newhall laughayette is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Криминальное чтиво"

В титрах картины Квентина Тарантино актёр Роберт Рут подписан, как "сoffee shop".

Дело в том, что во время съёмок сцены ограбления заведения, он должен был сказать: "Я не герой. Я просто менеджер кофейни. Бери всё, что хочешь". Однако актёр произнёс: "Я просто кофейня".

Режиссёру это понравилось и он решил не переснимать эпизод. Но Роберт Рут получил соответствующую подпись в титрах.

"Гарри Поттер и узник Азкабана"

В самом конце третьего фильма о юном волшебнике, перечисление работников картины идёт на фоне старинной карты, на которой то и дело мелькают следы.

Если присмотреться, то в нижнем левом углу в течение нескольких секунд можно увидеть их в достаточно странной позиции. Зрителю как будто показывают любовную сцену.

Режиссёр Альфонсо Куарон впоследствии признавался, что так решил пошутить один из художников.

"Миссия: Невыполнима 3"

В титрах к фильму "Миссия: Невыполнима 3" выражается благодарность "неизвестной" компании "The Hanso Foundation".

На самом деле это отсылка к организации из популярного сериала "Остаться в живых". В ленте она играет ключевую роль.

Причём и сериал, и фильм созданы одним и тем же режиссёром — Джей Джей Абрамсом.