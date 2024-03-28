Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пита с начинкой из салата "Цезарь": вкусный перекус
Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придется
Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к российскому наступлению
Пассажир самолета был избит из-за "плохой энергетики"
Следует ли утром умывать лицо
Взрослые дети Майкла Джексона пришли на премьеру мюзикла MJ: The Musical
Моторист раскрыл максимально убивающие двигатель автомобиля обороты
Ученые научили ИИ определять болезни по кашлю и дыханию человека
Как самозанятому не остаться без пенсии
Провокационное кино: 5 проектов, которые взбудоражили российское общество

Пять российских фильмов про зависимости и маньяков, которые отличает смелость в выборе тематики

Кино

Пять российских фильмов, которые вызвали всплеск эмоций и споров в российском обществе. Они выделяются смелостью обращения к актуальным социальным проблемам, необычными художественными решениями и выбором острых сюжетов.

Пять российских фильмов про зависимости и маньяков, которые отличает смелость в выборе тематики
Фото: mirnovosti.ru

Поэтому понятна настолько живая реакция зрителей на эти картины и сериалы. Несомненно, эти произведения киноискусства оказали весомое влияние на российское кинематографическое сообщество и общественное сознание.

"Сладкая жизнь"

Сериал 2014 года вызвал бурные споры. Одни восхищались режиссером за честность и смелость выбора тем, другие осуждали за откровенность в сценах. Острота дискуссий лишь увеличила интерес к проекту. На протяжении четырех сезонов сериал показывал проблемы сексуальной идентичности и гендерного равенства. Ожесточенные споры из-за провокационных сцен, которые обычно не допускаются на телевидении, не утихали на протяжении всего показа. Сериал был негативно воспринят критиками, но собрал огромную аудиторию благодаря острым эмоциям, противоречивым реакциям и блестящему актерскому составу.

"Бывшие"

В сериале "Бывшие” рассказывается о внутренней борьбе, зависимости от наркотиков и сексуальных связях между людьми нуждающимися в поддержке и теми, кто способен ее оказать. Авторы сериала сконцентрировали внимание на моральных и этических составляющих жизненного выбора. Целый букет показанных зависимостей, с которыми герои пытаются бороться, вызвал неподдельный интерес в обществе и спровоцировал бурные дискуссии.

"Хороший человек"

Сериал "Хороший человек" — захватывающая драма, основанная на реальных событиях. Фильм рассказывает о жизни серийного маньяка, известного как "ангарский маньяк". Повествование идет от лица главного персонажа. Этот уникальный подход позволяет зрителям будто проникнуть в мозг психически больного человека. Сериал задает вопросы о морали и психологии преступников, вызывая обсуждения и дебаты в обществе.

"Чикатило"

Фильм рассказывает о таинственном убийце, от чьих преступлений в жилах стынет кровь. Сериал породил множество разговоров среди кинокритиков о предельной грани эстетики и морали из-за пугающих деталей чудовищных преступлений показанных на экране. Остросюжетная интрига держит зрителя в напряжении на протяжении всего показа. Выбор комедийного актера Дмитрия Нагиева на главную роль сначала показался сомнительным, но артист глубоко погрузился в образ серийного убийцы, проявив профессионализм и талант.

"Колл-Центр"

Это захватывающий триллер о том, как группа сотрудников интернет-магазина для взрослых оказывается в заложниках у двух психопатов, которые удерживают их в заминированном здании. Заложникам приходится выполнять опасные задания, придуманные извращенными маньяками, иначе их попросту взорвут. В центре внимания криминальной драмы лежит борьба героев за жизнь в психологической схватке с их мучителями. Более того, это еще и борьба умов, потому что из этого поединка живым выйдет тот, чей интеллект окажется выше.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ/Премьера
Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Вовсе не сорняк: это растение — незаменимая помощница в вашем саду: многие его выдёргивают, а зря

Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".

Полынь может быть очень полезна в саду
Музыкальный критик Соседов считает возможным попадание Пугачёвой в реестр иноагентов
Жена иноагента — иноагент? Музыкальный критик Сергей Соседов признал большую вероятность признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Названы регионы, которые больше всего пострадают от аномальной жары в 2024 году
Фанатка "Пикника" рассказала о своих опасениях по поводу посещения концерта группы в Петербурге 27 марта
Артефакты истории: рыцари Западной Европы украшали шлемы рогами, серпами и секиры Вячеслав Шпаковский Суда новой Днепровской флотилии должны стать уничтожителями вражеских брандеров Виктор Пахомов Путин предупредил Румынию и Польшу, которые приютят на своих аэродромах украинские F-16 Любовь Степушова
Почему каждый водитель должен знать о ручном режиме в автомате: жизненно важная информация
Угрожают отрезать уши и расправиться с семьями: адвокаты террористов из "Крокуса" пожаловались на травлю
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Как использовать в огородничестве картон и газеты
Последние материалы
Пита с начинкой из салата "Цезарь": вкусный перекус
Лавров заявил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая, возможно, уже не придется
Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к российскому наступлению
Пассажир самолета был избит из-за "плохой энергетики"
Следует ли утром умывать лицо
Взрослые дети Майкла Джексона пришли на премьеру мюзикла MJ: The Musical
Моторист раскрыл максимально убивающие двигатель автомобиля обороты
Ученые научили ИИ определять болезни по кашлю и дыханию человека
Как самозанятому не остаться без пенсии
Исследование: "Летучий корабль" смотрят женщины 18-24 лет, так как билеты можно оплатить Пушкинской картой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников