Кто и почему смотрит новый фильм "Летучий корабль"

Фильм Ильи Учителя "Летучий корабль" вышел на экраны нашей страны 21 марта. Только за первые 3 дня картина, снятая по одноимённому мультфильму Гарри Бардина, смогла собрать около 200 миллионов рублей.
Компания "Wanta Group" подготовила для издания "Бюллетень кинопрокатчика" исследование аудитории этой сказки.
Согласно ему, фильм предпочитают смотреть преимущественно женщины (71% от общего числа опрошенных). При этом их возраст составляет от 18 до 24 лет (31%). Тем не менее категории граждан от 12 до 17-и и старше 35-и получили 28 и 27% соответственно.
Большинство зрителей заявляют, что "Летучий корабль" либо оправдал ожидания (38%), либо превзошёл их (36%).
Исследование также выявило и причины просмотра картины.
Так, 63% молодых жителей России отметили, что пришли на сеанс, поскольку билеты на него можно было оплатить с помощью Пушкинской карты.
Однако при этом зрители (56%) заявили, что выбрали фильм, так как смотрели анимационную картину Гарри Бардина в детстве и тогда она им очень понравилась.
Ещё 38% пришли, чтобы просто посмотреть новинку.
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