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Кто и почему смотрит новый фильм "Летучий корабль"

Исследование: "Летучий корабль" смотрят женщины 18-24 лет, так как билеты можно оплатить Пушкинской картой

1:17
Кино

Фильм Ильи Учителя "Летучий корабль" вышел на экраны нашей страны 21 марта. Только за первые 3 дня картина, снятая по одноимённому мультфильму Гарри Бардина, смогла собрать около 200 миллионов рублей.

Исследование: "Летучий корабль" смотрят женщины 18-24 лет, так как билеты можно оплатить Пушкинской картой
Фото: pixabay.com by Lalmch from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Компания "Wanta Group" подготовила для издания "Бюллетень кинопрокатчика" исследование аудитории этой сказки.

Согласно ему, фильм предпочитают смотреть преимущественно женщины (71% от общего числа опрошенных). При этом их возраст составляет от 18 до 24 лет (31%). Тем не менее категории граждан от 12 до 17-и и старше 35-и получили 28 и 27% соответственно.

Большинство зрителей заявляют, что "Летучий корабль" либо оправдал ожидания (38%), либо превзошёл их (36%). 

Исследование также выявило и причины просмотра картины.

Так, 63% молодых жителей России отметили, что пришли на сеанс, поскольку билеты на него можно было оплатить с помощью Пушкинской карты.

Однако при этом зрители (56%) заявили, что выбрали фильм, так как смотрели анимационную картину Гарри Бардина в детстве и тогда она им очень понравилась.

Ещё 38% пришли, чтобы просто посмотреть новинку.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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