Фильмы о Советском Союзе, которые сняли за рубежом

Pravda.Ru сделала подборку кинокартин о временах Советского Союза, которые сняли за рубежом.
Фильм создала режиссёр Кэтрин Бигелоу в 2002 году.
По сюжету в 1961-м на советской подводной лодке происходит авария по причине выхода из строя атомного реактора. Мужественный и бесстрашный экипаж рискует собственными жизнями ради спасения своих товарищей.
Режиссёром картины 2001 года выступил Жан-Жак Анно.
Фильм переносит зрителя в 1942-й, в самый разгар Сталинградской битвы. Майору Кенгу поручают задание — избавиться от Василия Зайцева, опытного снайпера. Между главными героями начинается противостояние, победить в котором может только один.
Комедию снял Норман Джуисон в 1966 году.
Действие фильма происходит во времена холодной войны. Советская подводная лодка садится на мель в США. Моряки принимают решение сойти на берег и попробовать отыскать судно, которое поможет им в сложной ситуации — отбуксировкой их подложки. Но местные жители пугаются новоприбывших.
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