Фильмы о Советском Союзе, которые сняли за рубежом

Эти фильмы об СССР сняли иностранцы

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку кинокартин о временах Советского Союза, которые сняли за рубежом.

Фото: commons.wikimedia.org by Morio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"К-19", Великобритания

Фильм создала режиссёр Кэтрин Бигелоу в 2002 году.

По сюжету в 1961-м на советской подводной лодке происходит авария по причине выхода из строя атомного реактора. Мужественный и бесстрашный экипаж рискует собственными жизнями ради спасения своих товарищей.

"Враг у ворот", США

Режиссёром картины 2001 года выступил Жан-Жак Анно.

Фильм переносит зрителя в 1942-й, в самый разгар Сталинградской битвы. Майору Кенгу поручают задание — избавиться от Василия Зайцева, опытного снайпера. Между главными героями начинается противостояние, победить в котором может только один.

"Русские идут! Русские идут!", США

Комедию снял Норман Джуисон в 1966 году.

Действие фильма происходит во времена холодной войны. Советская подводная лодка садится на мель в США. Моряки принимают решение сойти на берег и попробовать отыскать судно, которое поможет им в сложной ситуации — отбуксировкой их подложки. Но местные жители пугаются новоприбывших.