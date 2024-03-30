От Цыганова до Охлобыстина. У этих популярных российских актёров действительно много детей

Многодетные родители: у этих российских актёров действительно много потомков

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Pravda.Ru сделала подборку троих известных российских актёров, которые по праву являются многодетными.

Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Евгений Цыганов

У Евгения Цыганова есть семеро детей от продолжительных отношений с актрисой Ириной Леоновой: Полина, Никита, Андрей, София, Александр, Георгий и Вера.

Однако неожиданно в 2015 году многодетный отец ушёл к Юлии Снигирь. Спустя 4 года они связали себя узами брака, и в их союзе родился сын Фёдор.

Иван Охлобыстин

Звезда сериала "Интерны" познал счастье отцовства целых 6 раз! Все его отпрыски родились в браке с актрисой Оксаной Арбузовой. Любящая пара воспитывает Анфису, Евдокию, Варвару, Василия, Иоанну и Савву.

При этом актёр является крёстным для более 50 человек.

Полина Невзорова

Как и у Ивана Охлобыстина, у Полины Невзоровой есть шестеро детей: Александр, Пётр, Иван, Анна, София и Екатерина. Все они появились на свет в браке с актёром Сергеем Горобченко.

Причём их путь к семейному счастью был довольно тернистым: Полина Невзорова встречалась с другим мужчиной, когда роман с её будущим мужем начинался. Она долго думала, кого выбрать, и в итоге завела отношения с актёром.