От Цыганова до Охлобыстина. У этих популярных российских актёров действительно много детей

Pravda.Ru сделала подборку троих известных российских актёров, которые по праву являются многодетными.
У Евгения Цыганова есть семеро детей от продолжительных отношений с актрисой Ириной Леоновой: Полина, Никита, Андрей, София, Александр, Георгий и Вера.
Однако неожиданно в 2015 году многодетный отец ушёл к Юлии Снигирь. Спустя 4 года они связали себя узами брака, и в их союзе родился сын Фёдор.
Звезда сериала "Интерны" познал счастье отцовства целых 6 раз! Все его отпрыски родились в браке с актрисой Оксаной Арбузовой. Любящая пара воспитывает Анфису, Евдокию, Варвару, Василия, Иоанну и Савву.
При этом актёр является крёстным для более 50 человек.
Как и у Ивана Охлобыстина, у Полины Невзоровой есть шестеро детей: Александр, Пётр, Иван, Анна, София и Екатерина. Все они появились на свет в браке с актёром Сергеем Горобченко.
Причём их путь к семейному счастью был довольно тернистым: Полина Невзорова встречалась с другим мужчиной, когда роман с её будущим мужем начинался. Она долго думала, кого выбрать, и в итоге завела отношения с актёром.
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