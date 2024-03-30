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От Цыганова до Охлобыстина. У этих популярных российских актёров действительно много детей

Многодетные родители: у этих российских актёров действительно много потомков

1:20
Кино

Pravda.Ru сделала подборку троих известных российских актёров, которые по праву являются многодетными.

Многодетные родители: у этих российских актёров действительно много потомков
Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Евгений Цыганов

У Евгения Цыганова есть семеро детей от продолжительных отношений с актрисой Ириной Леоновой: Полина, Никита, Андрей, София, Александр, Георгий и Вера.

Однако неожиданно в 2015 году многодетный отец ушёл к Юлии Снигирь. Спустя 4 года они связали себя узами брака, и в их союзе родился сын Фёдор.

Иван Охлобыстин

Звезда сериала "Интерны" познал счастье отцовства целых 6 раз! Все его отпрыски родились в браке с актрисой Оксаной Арбузовой. Любящая пара воспитывает Анфису, Евдокию, Варвару, Василия, Иоанну и Савву

При этом актёр является крёстным для более 50 человек.

Полина Невзорова

Как и у Ивана Охлобыстина, у Полины Невзоровой есть шестеро детей: Александр, Пётр, Иван, Анна, София и Екатерина. Все они появились на свет в браке с актёром Сергеем Горобченко.

Причём их путь к семейному счастью был довольно тернистым: Полина Невзорова встречалась с другим мужчиной, когда роман с её будущим мужем начинался. Она долго думала, кого выбрать, и в итоге завела отношения с актёром.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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