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Володя, посмотри на свою крестьянскую рожу: главная причина, почему директор "Мосфильма" не утвердил Меньшова на роль Гоши в "Москва слезам не верит"

Что помешало Меньшову сыграть Гошу в "Москва слезам не верит"

1:06
Кино

Режиссёр мелодрамы "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов хотел сыграть одного из главных героев — Гошу.

Что помешало Меньшову сыграть Гошу в "Москва слезам не верит"
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Когда был готов черновой вариант сценария, он принёс его директору "Мосфильма" Николаю Сизову. Директору понравилась история, и он сообщил Меньшову, что скоро можно будет начинать работу над фильмом. Когда разговор зашёл о том, кто будет играть Гошу, Меньшов прозрачно намекнул на то, что он сам рассчитывает на эту роль, и подчеркнул, что он начинал рабочим и тоже был слесарем, как и герой фильма.

"Володя, посмотри на свою крестьянскую рожу, посмотри на мою такую же крестьянскую рожу. Разве мы с тобой в силах пробудить возвышенные чувства в усталой от быта и безденежья советской женщине — нашем главном зрителе? Они в такое никогда не поверят!" — ответил Сизов.

После этого он посоветовал Меньшову взять на роль Гоши Алексея Баталова, а когда режиссёр заметил, что артисту уже 50 лет, а Гоша должен быть моложе, Сизов с ещё большей уверенностью повторил свою рекомендацию и прибавил, что Меньшов не прогадает.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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