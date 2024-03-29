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3 примера, когда компьютерную графику в кино невозможно отличить от реальности

3 примера компьютерной графики в кино, которую можно легко принять за реальность

1:43
Кино

Сегодня к созданию фильмов всё чаще подключают компьютер и с его помощью рисуют то, что невозможно или трудно снять традиционным способом. Иногда это получается не очень удачно, но бывают и противоположные случаи.

3 примера компьютерной графики в кино, которую можно легко принять за реальность
Фото: unsplash.com by Luke Chesser is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Режиссёры часто используют вместо массовки компьютерную графику, с помощью которой можно нарисовать огромную толпу. Такой способ используется в том числе для того, чтобы реальные участники массовки не рассказывали никому подробностей о съёмках, но бывает и такое, что, когда фильм уже готов, картинка смотрится неубедительно, и можно сразу разглядеть, что это "искусственные" люди.

Что касается "Гарри Поттера и Кубка огня", то в этом фильме компьютерная графика не подкачала: финальные эпизоды смотрятся так, будто это правда целое море живых людей.

В фильме "Матрица: Перезагрузка" Киану Ривз и Хьюго Уивинг в одной из сцен были нарисованными, и это не укрылось от внимательных зрителей. Через год вышедший второй "Человек-паук", имевший тот же бюджет, показал куда более искусную графику. В конце фильма, когда герой Альфреда Молины падает в реактор, его тело — всего-навсего визуальный эффект, но выглядит всё более чем натурально.

В фильме "Сумерки. Сага. Новолуние" было много графики: и обращения в оборотней, и новорождённая девочка, но самым впечатляющим фактом является то, что целая школа тоже была нарисована. К такому способу прибегли из-за того, что съёмки были перенесены из Портленда в Ванкувер. Школу нужно было либо закрыть, либо построить с нуля, но создатели фильма вышли из положения и "построили" её с помощью новейших компьютерных технологий. Получилось весьма убедительно.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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