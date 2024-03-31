Метастазы добрались до мозга и костей, но звезда "Зачарованных" полна оптимизма

Многие помнят очаровательную брюнетку из сериала "Беверли-Хиллз 90210" и "Зачарованные". Сейчас Шеннен Доэрти переживает не лучшее время. 52-летняя актриса борется с агрессивной формой рака груди, передаёт портал KinoBugle. ru.
Страшный недуг был диагностирован в 2015 году. Ей удалили грудь и назначили химиотерапию. В 2016 году у знаменитости выпали все волосы. В 2017 году болезнь отступила. Артистка даже продолжила сниматься в кино. С 2021 года она успела поработать в таких проектах как "Крепость" "Взрывная игра".
Однако в 2023 году выяснилось, что метастазы распространились в спину и мозг. Актрисе провели трепанацию черепа, чтобы удалить опухоль. Шеннен говорит, что готова к смерти, но не хочет умирать и будет бороться до последнего. Она до сих пор хочет завести детей, но теперь рассматривается только вариант усыновления.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.