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Метастазы добрались до мозга и костей, но звезда "Зачарованных" полна оптимизма

Актриса Шеннен Доэрти мужественно борется с раком

1:04
Кино

Многие помнят очаровательную брюнетку из сериала "Беверли-Хиллз 90210" и "Зачарованные". Сейчас Шеннен Доэрти переживает не лучшее время. 52-летняя актриса борется с агрессивной формой рака груди, передаёт портал KinoBugle. ru.

Актриса Шеннен Доэрти мужественно борется с раком
Фото: commons.wikimedia.org by Thebry260 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Страшный недуг был диагностирован в 2015 году. Ей удалили грудь и назначили химиотерапию. В 2016 году у знаменитости выпали все волосы. В 2017 году болезнь отступила. Артистка даже продолжила сниматься в кино. С 2021 года она успела поработать в таких проектах как "Крепость" "Взрывная игра".

Однако в 2023 году выяснилось, что метастазы распространились в спину и мозг. Актрисе провели трепанацию черепа, чтобы удалить опухоль. Шеннен говорит, что готова к смерти, но не хочет умирать и будет бороться до последнего. Она до сих пор хочет завести детей, но теперь рассматривается только вариант усыновления.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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