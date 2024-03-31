Иронично, но верно: Ширвиндт объяснил, как с возрастом изменяются отношения с женщинами

Александр Ширвиндт отличался не только актёрским талантом, но и мудростью. Многочисленные высказывания артиста сейчас разбирают на цитаты, передаёт портал sport24.ru. В частности, он глубокомысленно высказался об отношениях с женщинами.
"Наступает страшный возраст, когда с женщинами приходится дружить. Так как навыки отсутствуют, то работа эта сложная. Поневоле тянет на бесперспективное кокетство", — отмечал актёр.
Однако жизнь самого актёра была вся пронизана любовью. За плечами Александра Анатольевича и архитектора Натальи Брусовой более полувека счастливого брака. Их обошли сплетни. Но не потому, что их не было. Просто потому, что они доверяли друг другу. Их любовь выдержала многое.
Два эксперта делятся своими предпочтениями в домашнем уходе за кожей, направленном на профилактику появления морщин и борьбу с признаками старения, а также в салонных процедурах от филлеров до плазмотерапии.