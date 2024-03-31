Иронично, но верно: Ширвиндт объяснил, как с возрастом изменяются отношения с женщинами

Актёр Ширвиндт рассказал, как с годами изменяются отношения с противоположным полом

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Александр Ширвиндт отличался не только актёрским талантом, но и мудростью. Многочисленные высказывания артиста сейчас разбирают на цитаты, передаёт портал sport24.ru. В частности, он глубокомысленно высказался об отношениях с женщинами.

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"Наступает страшный возраст, когда с женщинами приходится дружить. Так как навыки отсутствуют, то работа эта сложная. Поневоле тянет на бесперспективное кокетство", — отмечал актёр.

Однако жизнь самого актёра была вся пронизана любовью. За плечами Александра Анатольевича и архитектора Натальи Брусовой более полувека счастливого брака. Их обошли сплетни. Но не потому, что их не было. Просто потому, что они доверяли друг другу. Их любовь выдержала многое.