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Иронично, но верно: Ширвиндт объяснил, как с возрастом изменяются отношения с женщинами

Актёр Ширвиндт рассказал, как с годами изменяются отношения с противоположным полом

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Кино

Александр Ширвиндт отличался не только актёрским талантом, но и мудростью. Многочисленные высказывания артиста сейчас разбирают на цитаты, передаёт портал sport24.ru. В частности, он глубокомысленно высказался об отношениях с женщинами.

Актёр Ширвиндт рассказал, как с годами изменяются отношения с противоположным полом
Фото: commons.wikimedia.org by Лев Леонидович Медведев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

"Наступает страшный возраст, когда с женщинами приходится дружить. Так как навыки отсутствуют, то работа эта сложная. Поневоле тянет на бесперспективное кокетство", — отмечал актёр.

Однако жизнь самого актёра была вся пронизана любовью. За плечами Александра Анатольевича и архитектора Натальи Брусовой более полувека счастливого брака. Их обошли сплетни. Но не потому, что их не было. Просто потому, что они доверяли друг другу. Их любовь выдержала многое.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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