Ирина Гринёва заявила, что у мужа была тайна, которую он тщательно скрывал от неё

Актриса Ирина Гринёва рассказала в беседе с изданием "Story.ru", что её супруг скрывал от неё учебу на режиссёра.
Она сообщила, что Максим Шабалин является студентом, который учится во ВГИКе. По словам актрисы, вместо этого он говорил ей, что обучается в МГУ на управленца.
Тайна оставалась нераскрытой до тех пор, пока супруг не позвал жену на съёмку своего короткометражного фильма.
"Наверное, не хотел, чтобы я на что-либо влияла... Он сам пишет сценарии, это полностью его идеи, и я в его фильмах только актриса. Я впервые увидела "Времена года" на Международном кинофестивале в Мексике", — поделилась Ирина Гринёва.
При этом она сказала, что пойти учиться на режиссёра — личный выбор её мужа.
Напомним, что Ирина Гринева известна благодаря многим картинам. Среди них есть "Доктор Лиза", "30 свиданий", "Раневская" и другие.
В 2010 году она вышла замуж за Максима Шабалина, который был моложе на 9 лет. Однако, по признанию актрисы, это её ничуть не смутило.
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