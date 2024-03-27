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Ирина Гринёва заявила, что у мужа была тайна, которую он тщательно скрывал от неё

Ирина Гринёва призналась, что её муж скрывал учебу в институте

Кино

Актриса Ирина Гринёва рассказала в беседе с изданием "Story.ru", что её супруг скрывал от неё учебу на режиссёра.

Ирина Гринёва призналась, что её муж скрывал учебу в институте
Фото: commons.wikimedia.org by DSpartak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она сообщила, что Максим Шабалин является студентом, который учится во ВГИКе. По словам актрисы, вместо этого он говорил ей, что обучается в МГУ на управленца. 

Тайна оставалась нераскрытой до тех пор, пока супруг не позвал жену на съёмку своего короткометражного фильма. 

"Наверное, не хотел, чтобы я на что-либо влияла... Он сам пишет сценарии, это полностью его идеи, и я в его фильмах только актриса. Я впервые увидела "Времена года" на Международном кинофестивале в Мексике", — поделилась Ирина Гринёва.

При этом она сказала, что пойти учиться на режиссёра — личный выбор её мужа.

Напомним, что Ирина Гринева известна благодаря многим картинам. Среди них есть "Доктор Лиза", "30 свиданий", "Раневская" и другие.

В 2010 году она вышла замуж за Максима Шабалина, который был моложе на 9 лет. Однако, по признанию актрисы, это её ничуть не смутило.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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