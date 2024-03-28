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Почему психологи считают Данилу Багрова из "Брата" и "Брата 2" психопатом

3 причины перестать восхищаться Данилой Багровым из "Брата" и "Брата 2"

1:06
Кино

На протяжении многих лет зрители не перестают восхищаться Данилой Багровым в исполнении Сергея Бодрова из фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". Цитаты героя ушли в народ, а на стенах до сих пор рисуют его портреты в стиле граффити, однако психолог Евгения Богомолова считает, что такой персонаж не достоин восхищения, поскольку является психопатом.

3 причины перестать восхищаться Данилой Багровым из "Брата" и "Брата 2"
Фото: https://vk.com/brat_bodrov by БРАТ в vk.com is licensed under public domain

Багров ни разу не испытал настоящей жалости к другим людям. Это первый признак, выдающий в нём человека с психическими отклонениями.

Девушки интересуют героя только как средство для удовлетворения сексуальных желаний. Он не стремится к серьёзным глубоким чувствам и встречается с несколькими героинями одновременно ради плотских утех, что также говорит о патологиях.

Кроме того, Данила — расчётливый персонаж. Если он и совершает благородные поступки, например, помогая Немцу, то делает он это лишь для собственной выгоды. От того же Немца Багрову нужно было, чтобы тот выручил его благодаря связям на улицах среди бездомных. Если бы не это, Багров ни за что не стал бы тратить на него время.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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