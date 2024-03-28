Почему психологи считают Данилу Багрова из "Брата" и "Брата 2" психопатом

На протяжении многих лет зрители не перестают восхищаться Данилой Багровым в исполнении Сергея Бодрова из фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". Цитаты героя ушли в народ, а на стенах до сих пор рисуют его портреты в стиле граффити, однако психолог Евгения Богомолова считает, что такой персонаж не достоин восхищения, поскольку является психопатом.
Багров ни разу не испытал настоящей жалости к другим людям. Это первый признак, выдающий в нём человека с психическими отклонениями.
Девушки интересуют героя только как средство для удовлетворения сексуальных желаний. Он не стремится к серьёзным глубоким чувствам и встречается с несколькими героинями одновременно ради плотских утех, что также говорит о патологиях.
Кроме того, Данила — расчётливый персонаж. Если он и совершает благородные поступки, например, помогая Немцу, то делает он это лишь для собственной выгоды. От того же Немца Багрову нужно было, чтобы тот выручил его благодаря связям на улицах среди бездомных. Если бы не это, Багров ни за что не стал бы тратить на него время.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".