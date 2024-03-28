Главная причина, почему режиссёр "Ворона" с Брэндоном Ли против ремейка

Режиссёр "Ворона" с Брэндоном Ли не может простить себе гибель актёра

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Алек Пройас, снявший "Ворона", категорически против того, чтобы другие режиссёры снимали ремейк этого фильма, и причина кроется в трагическом событии, произошедшем на съёмочной площадке с Брэндоном Ли.

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Поначалу мало кто верил в то, что Брэндон справится с ролью: сказывались стереотипы о том, что сын звёздного отца Брюса Ли ничего из себя не представляет, но молодой актёр подошёл к работе со всей страстью. Он горел своей ролью и добился того, чтобы сюжетная линия была удлинена, а его персонаж получился более глубоким.

Бюджет фильма был крайне низким, поэтому приходилось экономить на всём. Из-за этого надзор за безопасностью был недостаточным, что и привело к трагедии. Брэндон Ли погиб при взаимодействии с пиротехникой.

Алек Пройас винит себя в произошедшем, к тому же ещё до гибели Брэндона он думал убрать сцену, которая в дальнейшем стала роковой, но в результате оставил её. Если бы он послушался свою интуицию, Брэндон остался бы жив.

Режиссёр считает, что этот фильм можно по праву назвать фильмом Брэндона Ли. В этом и заключается главная причина, почему он против ремейков. Пройас хочет, чтобы другие фильмы не затмили тот фильм, который стал памятью о Брэндоне.