Тимоти Шаламе хотел быть футболистом, но стал культовым актёром благодаря фильму "Тёмный рыцарь"

Тимоти Шаламе стал культовым актёром своего поколения благодаря "Тёмному рыцарю"

1:36 Your browser does not support the audio element. Кино

Сложно представить, что когда-то Тимоти Шаламе не просто был равнодушен к актёрской профессии, но и категорически не хотел посвящать себя этому делу. Родители с ранних лет заставляли его сниматься в рекламных роликах. Будущему актёру это было не по душе, и он вымучивал перед камерой эмоции, которые от него требовались.

Фото: https://vk.com/timtheechalamet by Timothée Chalamet | Тимоти Шаламе в vk.com is licensed under public domain

О чём Шаламе действительно мечтал, так это о том, чтобы стать футболистом. Он всерьёз увлекался футболом и даже был тренером детской команды, но в какой-то момент Тимоти понял, что у него недостаточно способностей по сравнению с другими сверстниками.

Отношение к актёрской карьере у Шаламе поменялось после того, как он посмотрел фильм "Тёмный рыцарь" с Хитом Леджером, игра которого так поразила будущую звезду "Дюны", что он впервые задумался о том, чтобы и самому попробовать свои силы в мире кино.

Шаламе обучался в той же школе музыки и искусств, которую окончили его мать и сестра, а также такие известные личности, как Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Сара Полсон и другие. Попав в это учебное заведение, Шаламе отбросил последние сомнения: он понял, что действительно оказался там, где должен быть.

Первой ролью Шаламе стала роль в сериале "Закон и порядок". Через год, в 2021 году, он снялся в ещё более популярном на тот момент сериале "Родина". Иногда актёр снимался и в тех фильмах, которые проваливались в прокате, из-за чего его карьера шла на спад, но в 2016 году после съёмок в фильме "Мисс Стивенс" у Шаламе вновь наступила череда удач, которая продолжается до сих пор.