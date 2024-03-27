У Александра Збруева радостное событие: внебрачная дочь Татьяна подарила ему внука

Александр Збруев впервые стал дедушкой

Недавно в жизни известного актёра Александра Збруева произошло счастливое событие — его внебрачная дочь Татьяна стала мамой и подарила ему внука, которого назвали Львом.

Фото: сайт театра Ленком

Татьяна является дочерью актера и актрисы "Ленкома" Елены Шаниной, а её появление на свет было официально объявлено именно матерью.

В то время как старшая дочь актера, Наталья, родившаяся в законном браке с народной артисткой Людмилой Савельевой, страдает от тяжёлого заболевания. У неё детей нет.