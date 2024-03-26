Юрия Никулина воссоздали для участия в фильме "Манюня: Приключения в Москве"

Юрий Никулин снова вернётся на экраны

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

В предстоящем фильме "Манюня: Приключения в Москве" будет участвовать Юрий Никулин. Его воссоздали с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет Telegram-канал "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на слова продюсера Гевонда Андреасяна.

Фото: commons.wikimedia.org by 23artashes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сообщается, что для воссоздания Юрия Никулина, создатели картины запросили разрешение у его родственников. Это самый первый удачный опыт в нашей стране по воспроизведению данных (внешности и голоса) покойного актёра благодаря ИИ.

"Работа заняла около 8 месяцев, и, судя по трём продемонстрированным сценам, результат действительно впечатляет", — сказано в сообщении Telegram-канала.

При этом Юрий Никулин выступит в качестве одного из главных героев.

Ранее Pravda.Ru писала, что в России вышел сериал, сценарий к которому полностью написала нейросеть.