В предстоящем фильме "Манюня: Приключения в Москве" будет участвовать Юрий Никулин. Его воссоздали с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет Telegram-канал "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на слова продюсера Гевонда Андреасяна.
Сообщается, что для воссоздания Юрия Никулина, создатели картины запросили разрешение у его родственников. Это самый первый удачный опыт в нашей стране по воспроизведению данных (внешности и голоса) покойного актёра благодаря ИИ.
"Работа заняла около 8 месяцев, и, судя по трём продемонстрированным сценам, результат действительно впечатляет", — сказано в сообщении Telegram-канала.
При этом Юрий Никулин выступит в качестве одного из главных героев.
Ранее Pravda.Ru писала, что в России вышел сериал, сценарий к которому полностью написала нейросеть.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.