Имя кота Леопольда из мультфильма было придумано благодаря "Неуловимым мстителям"

Придумать имя для кота Леопольда помогли "Неуловимые мстители"

1:02 Your browser does not support the audio element. Кино

Сценарист Аркадий Хайт и режиссёр Анатолий Резник горели идеей создать историю, в которой всё было бы наоборот: не кот гоняется за мышами, а мыши за котом, но проблема была в имени кота: Резник и Хайт никак не могли подобрать подходящее имя для мультипликационного героя.

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Режиссёр и сценарист перебирали многочисленные имена — Васька, Мурзик, Барсик, но чувствовали, что они не подходят для задуманного образа кота-пацифиста, который хочет жить в мире и согласии с мышами. В конце концов к поискам присоединился сын Хайта Алёша и неожиданно помог найти верное решение.

Алёша был впечатлён "Новыми приключениями неуловимых", особенно ему запомнился полковник контрразведки по имени Леопольд Кудасов.

Мальчик предложил отцу и его гостю назвать и кота Леопольдом, и Хайт с Резником поняли, что лучшего имени для мультипликационного кота не придумаешь: это было именно то, что нужно. Так кот, призывающий ребят жить дружно, и стал Леопольдом.