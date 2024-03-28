Имя кота Леопольда из мультфильма было придумано благодаря "Неуловимым мстителям"

Сценарист Аркадий Хайт и режиссёр Анатолий Резник горели идеей создать историю, в которой всё было бы наоборот: не кот гоняется за мышами, а мыши за котом, но проблема была в имени кота: Резник и Хайт никак не могли подобрать подходящее имя для мультипликационного героя.
Режиссёр и сценарист перебирали многочисленные имена — Васька, Мурзик, Барсик, но чувствовали, что они не подходят для задуманного образа кота-пацифиста, который хочет жить в мире и согласии с мышами. В конце концов к поискам присоединился сын Хайта Алёша и неожиданно помог найти верное решение.
Алёша был впечатлён "Новыми приключениями неуловимых", особенно ему запомнился полковник контрразведки по имени Леопольд Кудасов.
Мальчик предложил отцу и его гостю назвать и кота Леопольдом, и Хайт с Резником поняли, что лучшего имени для мультипликационного кота не придумаешь: это было именно то, что нужно. Так кот, призывающий ребят жить дружно, и стал Леопольдом.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".