Три нелепые детали, испортившие фильм "Офицеры" после раскрашивания

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Почему зрителям не нравится цветная версия фильма "Офицеры"

1:14
Кино

Поклонники советского кино чаще предпочитают чёрно-белые версии любимых фильмов. Это говорит о ностальгии и желании видеть ленту именно такой, какой она была снята изначально, чтобы сильнее прочувствовать дух эпохи, но цветную версию "Офицеров" зрители раскритиковали не только по этим причинам.

Почему зрителям не нравится цветная версия фильма "Офицеры"
Фото: flickr.com by William Warby is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эмма Малая, которая подбирала костюмы для "Офицеров", была расстроена из-за того, что при раскрашивании фильма с ней не проконсультировались. Дело в том, что цвета костюмов героев были подобраны не просто так.

В конце фильма Любовь Трофимова (Любовь Покровская) появилась в синем костюме, голубой блузке и шляпке. Костюмеры выбрали такое сочетание цветов, чтобы подчеркнуть сдержанность и элегантность героини. В цветной же версии зрители увидели её в тускло-коричневом наряде и чёрной шляпке.

То же самое произошло с Машей Белкиной (Наталья Рычагова), которая в оригинале была в зелёной жилетке, светлой блузке и юбке, а в цвете эта одежда вдруг стала серой.

Кроме того, лица героев были раскрашены без учёта особенностей грима в советском фильме. Актёров специально гримировали так, чтобы их лица выглядели обгорелыми и испачканными пылью.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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