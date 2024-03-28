Три нелепые детали, испортившие фильм "Офицеры" после раскрашивания

Почему зрителям не нравится цветная версия фильма "Офицеры"

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

Поклонники советского кино чаще предпочитают чёрно-белые версии любимых фильмов. Это говорит о ностальгии и желании видеть ленту именно такой, какой она была снята изначально, чтобы сильнее прочувствовать дух эпохи, но цветную версию "Офицеров" зрители раскритиковали не только по этим причинам.

Фото: flickr.com by William Warby is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эмма Малая, которая подбирала костюмы для "Офицеров", была расстроена из-за того, что при раскрашивании фильма с ней не проконсультировались. Дело в том, что цвета костюмов героев были подобраны не просто так.

В конце фильма Любовь Трофимова (Любовь Покровская) появилась в синем костюме, голубой блузке и шляпке. Костюмеры выбрали такое сочетание цветов, чтобы подчеркнуть сдержанность и элегантность героини. В цветной же версии зрители увидели её в тускло-коричневом наряде и чёрной шляпке.

То же самое произошло с Машей Белкиной (Наталья Рычагова), которая в оригинале была в зелёной жилетке, светлой блузке и юбке, а в цвете эта одежда вдруг стала серой.

Кроме того, лица героев были раскрашены без учёта особенностей грима в советском фильме. Актёров специально гримировали так, чтобы их лица выглядели обгорелыми и испачканными пылью.