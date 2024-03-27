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Преследовал конкретную цель: почему Рязанов "переименовал" пьесу Островского "Бесприданница" в "Жестокий романс"

Почему Рязанов назвал экранизацию пьесы Островского "Жестоким романсом"

1:17
Кино

В советском кино было принято называть экранизации пьес так же, как их называли писатели, однако Эльдар Рязанов, снимая фильм по пьесе Александра Островского "Бесприданница", отступился от этого правила и назвал ленту "Жестоким романсом".

Почему Рязанов назвал экранизацию пьесы Островского "Жестоким романсом"
Фото: flickr.com by Hernán Piñera is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Рязанов не просто так придумал такое название. Перед съёмками он внимательно прочитал произведение и заметил, что оно удивительно похоже на романс. Чтобы добавить ещё больше сходства с этим музыкальным жанром, он включил в фильм песни на стихи Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной и на свои собственные.

Героиня фильма поёт эти песни, передавая свои чувства, которые она испытывает на экране. Её голос, взгляд, интонации, мимика — всё говорит о страданиях и о трагическом конце, который её ждал. Именно поэтому режиссёр использовал слово "жестокий". По-другому трудно назвать всё, что происходило с Ларисой.

Кроме того, у Рязанова была ещё одна цель, когда он выбирал название для фильма. Он не хотел, чтобы его путали с другой экранизацией того же произведения, которая была снята в 1936 году. Рязанову нравился этот фильм, но он не хотел, чтобы его путали с тем, что он собирался снять.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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