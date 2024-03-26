Фильмы с Уиллом Смитом, которые помогут собраться с мыслями и снова начать жить

Когда кажется, что в жизни все плохо, вспомните героев этих драм с Уиллом Смитом в главной роли

Каждый из нас однажды испытывал желание что-то изменить и начать новую жизнь. Однажды столкнувшись с ударами судьбы и потерями сложно взять себя в руки и продолжить путь.

Призрачная красота - первый трейлер

В такой момент душевного опустошения можно обратиться к истории людей, сумевших преодолеть отчаяние. Их истории воплощены Уиллом Смитом в картинах "В погоне за счастьем" и "Призрачная красота".

Главный герой Криса Гарднера — отец-одиночка, который старается дать сыну лучшую жизнь. Столкнувшись с проблемами и выселением на улицу, он не намерен сдаваться. Герой становится стажером в брокерской компании. Этот фильм с Уиллом Смитом стоит посмотреть тем кто прямо сейчас борется с депрессией и унынием.

Герой картины "Призрачная красота" Говард переживает потерю дочери и его жизнь становится невыносимой. Чтобы приглушить душевную боль и найти ответы на вопросы, которые его мучают, он пишет письма, адресованные любви, смерти и времени. Друзья пытаются помочь ему, они нанимают актеров, чтобы сыграть адресатов Говарда и дать ему шанс обрести надежду.