Многим знаком культовый фильм "День сурка" о петле времени. Pravda.Ru собрала ещё три картины, в которых герои проживают один и тот же день.
Неподалёку от маленького городка Палм-Спрингс люди готовятся к свадьбе. Главная героиня Сара знакомится с молодым человеком Найлзом. Вместе они решают посетить пещеру, которая находится рядом с тем местом, где они остановились. На следующее утро Сара обнаруживает, что день начался заново...
Действие фильма происходит в будущем, после некой катастрофы на нашей планете. Главный герой Рентон каждый раз проживает один и тот же день: он просыпается в 6:16, а затем трое неизвестных мужчин захватывают его и убивают. Ему предстоит вырваться из этого порочного круга.
Солдат Коултер таинственным образом попадает в тело неизвестного ему мужчины. Главному герою предстоит проживать его смерть снова и снова, до тех пор, пока он не сможет разгадать загадку: кто на самом деле стоит за гибелью незнакомца.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.