В этих фильмах герои оказываются в ловушке временной петли

Три фильма о временной петле

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Многим знаком культовый фильм "День сурка" о петле времени. Pravda.Ru собрала ещё три картины, в которых герои проживают один и тот же день.

Фото: flickr.com by fdecomite is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Зависнуть в Палм-Спрингс", 2020 год

Неподалёку от маленького городка Палм-Спрингс люди готовятся к свадьбе. Главная героиня Сара знакомится с молодым человеком Найлзом. Вместе они решают посетить пещеру, которая находится рядом с тем местом, где они остановились. На следующее утро Сара обнаруживает, что день начался заново...

"Арк: Ковчег времени", 2016 год

Действие фильма происходит в будущем, после некой катастрофы на нашей планете. Главный герой Рентон каждый раз проживает один и тот же день: он просыпается в 6:16, а затем трое неизвестных мужчин захватывают его и убивают. Ему предстоит вырваться из этого порочного круга.

"Исходный код", 2011 год

Солдат Коултер таинственным образом попадает в тело неизвестного ему мужчины. Главному герою предстоит проживать его смерть снова и снова, до тех пор, пока он не сможет разгадать загадку: кто на самом деле стоит за гибелью незнакомца.